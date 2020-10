Wenn es um Technologie geht, können Fehler fatale Wirkung haben – und auf Management-Niveau sind sie noch schlimmer. Wir erläutern die 5 größten Irrtümer beim IT-Management. [...]

Es wird zu oft „ja“ gesagt

Haben Sie sich jemals an Ihren IT-Manager gewandt und nach einer Software gefragt, die Ihrer Meinung nach benötigt wird, und die ständige Antwort lautet „nein“? Oder sind Sie ein IT-Manager, der versucht, von seinem Team als nett wahrgenommen zu werden, aber Sie haben das Gefühl, dass Sie das Geschäft rationalisieren und zu verschiedenen Artikeln für verschiedene Abteilungen ständig „ja“ sagen? Es ist eine schwierige Frage, wenn der Benutzer das Gefühl hat, alles zu „brauchen“, was er für nötig hält, und selbst etwas installieren und damit die Sicherheit seines Geräts gefährden kann.

Es passiert oft, dass IT- oder Sicherheitsmitarbeiter einen Anruf von jemandem in einer hohen Position erhalten, der Zugang zu etwas Riskantem verlangt. Genauso oft kann es sein, dass Abteilungen innerhalb des Unternehmens ein glänzendes neues Cloud-basiertes Tool oder einen neuen Service bereitstellen, ohne dass die IT- oder Sicherheitsteams dies ordnungsgemäß überprüfen oder genehmigen. Es gibt eine Vielzahl von Tools wie Cloud-Speicher und SaaS-Lösungen, die Teams enorme Vorteile bieten können. Wenn IT-Manager jedoch jede einzelne Ausnahmeanforderung genehmigen, schaffen sie neue Lücken und blinde Flecken in den Organisationen, die im Wesentlichen mit neuen Schwachstellen verbunden sein können.

Die Cloud wird als eine Erweiterung des eigenen Data Centers gesehen

Im Februar 2016 hat die Firma Best Egg Personal Loans von einer VMware-basierten privaten Cloud in eine öffentliche Cloud migriert, die auf Amazon Web Services ausgeführt wird. Der Peer-to-Peer-Leihdienst hatte Monate damit verbracht, Dienste auf niedrigerer Ebene zu planen, zu konfigurieren und zu migrieren, und hat eine 1:1-Zuordnung zwischen seinen Servern und denen in AWS durchgeführt. Alles war fertig. Zwei Stunden nach der Inbetriebnahme fiel ein kritischer AWS-Server aus. Es stellte sich heraus, dass die Stabilität eines einzelnen Cloud-Servers tatsächlich geringer war als die eines privat verwalteten Servers oder einer virtuellen Maschine. Die Verfügbarkeit der Cloud von 99,999 Prozent beruht auf der Möglichkeit, neue Server dynamisch bereitzustellen, um die ausgefallenen zu ersetzen.

Der Absturz ereignete sich an einem Wochenende und Best Egg konnte sich ohne Ausfallzeiten erholen, aber sie lernten etwas Wertvolles: Man darf einen Cloud-Server nicht so behandeln, als wäre er nur ein weiterer Computer im Datenzentrum. Danach bestand die Priorität Nummer eins von Best Egg darin, sicherzustellen, dass alles für eine Cloud-Umgebung optimiert wurde. Sie haben auch die Erfahrung gemacht, dass Server verfügbar sind: Wenn sie kaputt gehen, werfen sie sie einfach weg. Best Egg baute also viel mehr Redundanz ein, wies Systemen, die sich keinen Moment Ausfallzeit leisten konnten, einen Pool von Servern zu und erstellte Skripte, die automatisch neue Server schaffen, wenn sich einer schlecht benimmt.

Die falschen internen Kandidaten werden befördert

Genau wie die Einstellung unter Qualifikationsniveau ist auch die Beförderung einer internen Person, die nicht über das für die Position geeignete Qualifikationsniveau verfügt, ein großer Fehler. Nicht nur wegen der Ressourcen und Entwicklungen, die vom Unternehmen investiert werden müssen, sondern auch: wenn diese Person nicht zurechtkommt, ist sie normalerweise diejenige, die sich umdrehen und eine schlechte Haltung gegenüber dem Unternehmen einnehmen muss, und wegen der aufgebauten Beziehungen kann sich dies wirklich auf andere auswirken, da diese Person Einfluss haben wird.

In anderen Fällen ist die Förderung von innen eine ausgezeichnete Politik, und im Allgemeinen ist die Mitarbeiterbindung für eine Person, die innerhalb des Unternehmens aufgestiegen ist und diese Beziehungen aufgebaut hat, größer, um die Aussagen, die ich gerade im vorigen Absatz gemacht habe, vollständig umzukehren. Aber wenn man all dies sagt, muss man es immer aus den richtigen Gründen tun.

Nicht prüfen, was man erwartet

Dieser Fehler kann auf viele Aspekte der IT übertragen werden. Zum Beispiel könnten Sie möglicherweise eine hohe Leistung von Ihren Servern erwarten, haben aber möglicherweise kein System, das sicherstellt, dass sie mit maximaler Kapazität laufen. Dies führt letztlich zu schlechter Planung, Budgetierung, Personalausstattung usw. Wenn Sie diese übliche Falle vermeiden wollen, erstellen Sie eine umfassende Liste der Erwartungen für Ihre gesamte Abteilung. Dazu könnten kritische Projekte, Netzwerk- und Serverleistung, Kundenzufriedenheit usw. gehören. Überprüfen Sie die Liste noch einmal, um sicherzustellen, dass Sie alle Erwartungen regelmäßig überprüfen. Führen Sie eine Checkliste oder entwickeln Sie ein Arbeitsblatt für die täglichen Disziplinen, um alles zu verfolgen, was täglich überprüft werden muss.

Konzentration auf die Technologie und nicht auf das Geschäft

Der typische IT-Manager hat entweder technische Vorkenntnisse in der Infrastruktur oder in der Entwicklung. Aufgrund ihrer technischen Wurzeln tendieren sie dazu, ihre Bemühungen auf ihr Fachwissen zu konzentrieren, obwohl sie eigentlich nach Möglichkeiten suchen sollten, das Geschäft zu unterstützen, zu vereinfachen und zu verbessern. Um erfolgreich zu sein, müssen IT-Manager zu Geschäftsführern werden und ihren Fokus und ihr Fachwissen zuerst auf geschäftliche Fragen und Probleme richten.

Steffen Ebersbacher ist Redakteur und Content Manager bei Preply.