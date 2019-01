Die nächste Generation der HP Chromebook Education Edition

HP erweitert sein Engagement im Bereich Bildung und stellt neue Chromebook-Modelle der HP Chromebook Education Edition mit Intel- und AMD-Prozessoren, die speziell für diese Zielgruppe entwickelt wurden, vor. [...]

Mit dem HP Chromebook x360 11 G2 Education Edition und dem HP Chromebook 11 G7 Education Edition bringt HP gleich zwei neue Chromebook-Modelle mit neuen Intel-Prozessoren auf den Markt.

Dabei unterstützt HP Chromebook x360 11 G2 Education Edition mit noch schnelleren Boot- und

Verarbeitungskapazitäten Lehrer und Schüler gleichermaßen bei ihren täglichen Herausforderungen. Neben verbesserter Konnektivität, überzeugt vor allem die Akkulaufzeit von 11,5 Stunden – ein kompletter Schul- oder Uni-Tag ist problemlos ohne Nachladen möglich. Nutzer können zudem ein personalisiertes Nutzerprofil anlegen, welches auf jedem anderen Chromebook nach dem Login abrufbar ist – dies spart Zeit und bietet jedem Nutzer indivuelle Lernmöglichkeiten. Durch das 360°-Scharnier, den HP Wacom EMR-Stift, Dual-Kameras sowie die vielfachen Interaktionsmöglichkeiten des Displays – ob durch Tippen, Touch, Schreiben oder Zeichnen – und die vier User-Modi (Stand, Tablet, Zelt oder als Notebook), wird das Chromebook zum flexiblen Arbeitsgerät im Schul- und Unialltag.

Ein kleines Highlight ist die zweite integrierte 5 MP-Kamera mit Explorer-Modus. Nutzer können so von der Blended-Learning-Erfahrung profitieren und die Welt um sich herum aufnehmen und darauf reagieren. Dazu stehen zahlreiche Android™-Apps und der vorinstallierte HP Classroom Manager zur Verfügung. Dieser erleichtert es Lehrern, Schüleraktivitäten zu verwalten und effektiv zusammenzuarbeiten. Lehrer können die Steuerung von Schüler-Geräten übernehmen, um so Inhalte bereitzustellen oder Anwendungen, Hardware- oder auch den Internetzugriff einzuschränken. Des Weiteren kann mit einzelnen Schülern oder in Gruppen gechattet werden. Bei dem HP Chromebook 11 G7 Education Edition stehen besonders gemeinsames Arbeiten und Lernen im Vordergrund. Dank des 180°-Scharniers lässt sich das Chromebook bequem flach hinlegen und bietet jedem – optional mit HD IPS Touch-Display – eine optimale Sicht, einfach ideal für Gruppenarbeiten im Klassenzimmer.

In Sachen Leistung können sich die beiden Chromebooks sehen lassen: Das neue intuitive und dabei sichere Chrome OS™, die neuesten Intel-Prozessoren und bis zu 8 GB Arbeitsspeicher sowie 64 GB eMMc-Speicher, verschaffen den Chromebooks einen ordentlichen Perfomance-Boost. Neben dem langlebigen, schnellladenden Akku verfügen die Chromebooks über 2×2 WLAN, verstärkt durch MIMO-Technologie für einen noch schnelleren Datentransfer in Klassenräumen. Außerdem haben Schüler so einen besseren Zugriff auf Online-Materialien und können gleichzeitig Hausaufgaben einreichen und Online-Prüfungen absolvieren. Beide Chromebooks sind sehr robust und halten auch leichte Stöße bzw. Stürze aus geringen Höhen sowie kleine Mengen an Flüssigkeit problemlos aus. Die stoßdämpfenden Gummibänder und die mit Corning® Gorilla® Glass verstärkten Displays bieten zusätzliche Stabilität. Mit den standartisierten USB-C™ Anschlüssen auf jeder Seite kann praktisch jedes Gerät angeschlossen und geladen werden. Um die Widerstandsfähigkeit zu testen, wurden die Chromebooks dem MIL-STD 810G Standardtest sowie einem Fall auf eine Betonoberfläche aus 76 cm Höhe ausgesetzt.

Für eine einfache und angenehme Zusammenarbeit zwischen Schülern und Lehrern enthalten das HP

Chromebook x360 11 G2 und das HP Chromebook 11 G7 eine ständige Lizenz für die Schülerversion des HP Classroom Managers. Lehrer haben außerdem die Möglichkeit, über eine Remote-Steuerung Inhalte auf den Geräten der Schüler bereitzustellen, den Zugriff auf bestimmte Anwendungen, Hardware oder Webseiten zu regulieren und Einzel- oder Gruppenchats zu starten.

Neue HP Chromebooks der Education Edition mit AMD-Prozessor

Für Verbraucher, die einen AMD-Prozessor präferieren, kommen mit dem HP Chromebook 11A G6 Education Edition und dem HP Chromebook 14A G5 gleich zwei neue Geräte in den Handel.

HP Chromebook 11A G6 Education Edition wurde speziell entwickelt, um Schüler und Studenten ein Werkzeug zum Lernen, Kreativsein und Kollaborieren an die Hand zu geben. Das schlanke Gerät (19 mm) ist mit einem AMD A4-9120C APU-Prozessor ausgestattet und kommt mit 4 GB Arbeitsspeicher und 32 GB eMMc-Speicher daher. Der Akku schafft problemlos bis zu zehn Stunden und kann per HP Fast Charge innerhalb kurzer Zeit wieder aufgeladen werden. Gummierte Auflagepunkte, verstärkte Ecken und ein langlebiges 180°-Scharnier machen den Laptop, der sogar amerikanische Militärnormen erfüllt und einen Sturz aus 70 cm Höhe auf Beton übersteht, zum idealen Begleiter im Schulalltag und darüber hinaus. Dazu ist das Chromebook mit dem übersichtlichen, sicheren und intuitiven Chrome OSTM sowie einem universellen USB-C™-Anschluss ausgestattet. Der optionale HD IPS-Toucscreen verfügt über ein 180°-Scharnier und kann in verschiedene Positionen gebracht werden, damit bei Gruppenarbeiten alle einen guten Blick haben.

2×2 802.11ac Wireless mit MIMO bietet schnellere Datentransferraten in Klassenzimmern, in denen Schüler auf Lehrmaterial zugreifen, Hausaufgaben absenden und Online-Prüfungen absolvieren. Das HP Chromebook 11A G6 Education Edition ermöglicht darüber hinaus den Zugriff auf die Schülerversion des HP Classroom Manager. Das HP Chromebook 14A G5 wurde speziell für Unternehmen, Lehrer und Hochschulen konzipiert. Das robuste Chromebook ist mit USB-C™ zukunftssicher und universell kompatibel und verfügt über optionale Funktionen wie eine hintergrundbeleuchtete, wasserdichte Tastatur mit nicht abnehmbaren Tasten sowie ein HD- oder FHD-IPS-Panel.

Preise und Verfügbarkeiten

 Das HP Chromebook 11A G6 EE wird ab Mitte März 2019 ab 339€ verfügbar sein.

 Das HP Chromebook 14A G5 wird ab Anfang Mai 2019 Preis ab 349€ verfügbar sein.

 Das HP Chromebook x360 11 G2 EE wird ab Anfang Mai 2019 ab 549€ verfügbar sein.

 Das HP Chromebook 11 G7EE wird ab Anfang Mai 2019 ab 359€ verfügbar sein.