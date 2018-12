Digital Business Trends-Awards 2018 verliehen

Die Gewinner des „Digital Business Trends-Awards 2018“ stehen fest. Der Online-Produktkonfigurator „Combeenation“ und „LeReTo“, ein Tool zur automatischen Recherche und Abfrage von juristischen Quellen, wurden gestern, Mittwochabend, in Wien mit den mit insgesamt 8.000 Euro dotierten Innovationspreisen ausgezeichnet. [...]

Darüber hinaus gaben die Initiatoren der Plattform „Digital Business Trends“ (DBT), Barbara Rauchwarter von der APA – Austria Presse Agentur und Alexis Johann (styria digital one, FehrAdvice & Partners), Einblicke in die erfolgreiche Veranstaltungsreihe und aktuelle Trends.

Im vierten DBT-Jahr fanden zehn Veranstaltungen in Wien und Graz zu Themen wie Chancen durch den neuen Mobilfunkstandard 5G, digitale Kompetenzen und den Kampf um Aufmerksamkeit im digitalen Dauerfeuer statt. Von Ethik und Fairness beim Einsatz neuer Technologien bis zum Dauerbrenner Künstliche Intelligenz reichte die Palette. Namhafte Keynote-Speaker und Podiumsdiskutanten lockten durchschnittlich rund

150 Gäste pro Event an. Das Veranstaltungskonzept wurde außerdem auch erfolgreich in Südtirol umgesetzt.

Vor den Vorhang geholt wurden gestern Abend auch die Gewinner des „Digital Business Trends-Awards 2018“ – sponsored by APA-IT. Das Preisgeld in den Kategorien „Digital Business Evolution“ und „Digital Business Revolution“ betrug jeweils 4.000 Euro. Die fachkundige Jury hatte es aufgrund der hohen Qualität und Bandbreite der 42 Einreichungen bei der Auswahl der sechs Finalistinnen und Finalisten nicht leicht. Diese haben sich einem mehrstufigen Jurierungsprozess gestellt und ihre Projekte, unter anderem mittels Elevator Pitch, präsentiert.

Die Preisträger

In der Kategorie „Digital Business Evolution“ siegte „LeReTo“. Das „Legal Research Tool“

soll den juristischen Arbeitsalltag erleichtern. Es automatisiert und beschleunigt die Recherche und bringt juristische Dokumente mit den darin zitierten Quellen zusammen. Konkret können beispielsweise Rechtstexte im PDF-Format auf zitierte Quellen durchsucht und diese automatisch abgefragt werden.

In der Kategorie „Digital Business Revolution“ wurde von der Jury „Combeenation“ auf Platz 1 gewählt. Das Unternehmen will den Online-Verkauf von individualisierbaren Produkten revolutionieren. Combeenation ist ein Produktkonfigurator-Managementsystem, das sich in alle gängigen E-Commerce-, ERP- und CRM-Systeme integrieren lässt und den Onlinevertrieb von anpassbaren Produkten weltweit massentauglich macht.

Für den DBT-Award 2018 wurden Digitalisierungslösungen aus Medientechnik, Informations- und Kommunikationstechnologie gesucht. Unter den Einreichungen befanden sich Innovationen, die Werbeformen, Unternehmensprozesse, Geschäftsmodelle oder die Kommunikation vereinfachen, effizienter gestalten bzw. neue Perspektiven und disruptive Ansätze bieten.