Digital Days: Rittal präsentiert Lösungen für die industrielle Transformation

Erstmalig präsentiert sich die Hannover Messe in einem rein digitalen Format – und damit auch Rittal als einer der zehn Premiumpartner der Digital Days am 14. und 15. Juli 2020. Der Systemanbieter stellt sein Leistungsangebot und seine Neuheiten web-basiert über einen virtuellen Messestand sowie per Video-Präsentationen live aus dem Rittal Innovation Center vor. [...]

Mit den Digital Days wird in diesem Jahr die Hannover Messe um ein digitales Event erweitert. Bei der ersten Ausgabe am 14. und 15. Juli ist Rittal einer der zehn Premiumpartner. Experten der Friedhelm Loh Group sind live aus dem Rittal Innovation Center in Haiger zugeschaltet – und bei hochkarätigen Panel-Diskussionen, Keynotes sowie Innovationspräsentationen in insgesamt sieben digitalen Events vertreten.

Highlight ist ONCITE, die für den Hermes Award 2020 nominierte, erste KI-basierte und echtzeitfähige Edge-Cloud-Lösung für fabrikinterne Industrie 4.0-Prozesse. Im Fokus stehen zudem Lösungen für IT-Infrastrukturen wie das neue VX IT Rack und für beschleunigte Wertschöpfungsprozesse im Steuerungs- und Schaltanlagenbau. Weitere Events beinhalten unter anderem:

Highlevel-Talk mit Friedhelm Loh:„BDI Wirtschaftsforum: Forward to the New – Neue Chancen für den Fortschritt?“. Es diskutieren Peter Altmaier, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Klaus Helmrich, Siemens AG, Oliver Jung, Festo AG, Dieter Kempf, BDI-Präsident, Friedhelm Loh, Friedhelm Loh Group, Rolf Najork, Robert Bosch GmbH, sowie Thomas Saueressig, SAP SE.

Verleihung des Hermes Awards 2020: Die Friedhelm Loh Group ist mit ONCITE, dem KI-basierten und echtzeitfähigen Edge-Cloud-Rechenzentrum des Tochterunternehmens German Edge Cloud für den weltweit wichtigsten Industriepreis nominiert. ONCITE steht direkt in den Fabriken und sorgt dafür, dass dort Daten zeit- und ortsnah ausgewertet werden können.

Keynotes und Innovation Tracks

Rittal präsentiert neues Rack-System

Mit seinem neuen Rack-System VX IT präsentiert Rittal erstmalig auf einer Messe einen neuentwickelten Variantenbaukasten für Server- und Netzwerk-Racks. Damit lassen sich in bisher unerreichter Schnelligkeit neue IT-Infrastrukturen aufbauen – vom einzelnen Netzwerk-Rack bis zum kompletten Rechenzentrum. Der VX IT bietet höchste Freiheit bei der Konfiguration, die einfach und schnell über ein Online-Tool erfolgt – vollständig zertifiziert mit allen Komponenten. Das ist einzigartig.

Um maximale Transparenz beim Energieverbrauch von IT-Lösungen zu erreichen, hat Rittal bei seiner neuen PDU-Produktfamilie (Power Distribution Unit) umfassende Messfunktionen für eine detaillierte Energieanalyse integriert. Die PDUs sind online konfigurierbar. So realisieren IT-Anwender schnell und einfach eine qualitativ hochwertige Stromverteilung nach individuellen Anforderungen innerhalb von beliebigen IT-Racks.

Beschleunigte Prozesse im Anlagenbau

Gemeinsam mit dem Schwesterunternehmen Eplan – ebenfalls Partner der Hannover Messe Digital Days – zeigt Rittal, wie Hersteller von Steuerungs- und Schaltanlagen sukzessive eine datendurchgängige Wertschöpfungskette aufbauen können. Nahezu alle Stationen im Anlagenbau – von Engineering und Konfiguration über die mechanische Bearbeitung bis zur vollautomatischen Kabelkonfektionierung – lassen sich durch das hocheffiziente Zusammenspiel digitaler Prozesse durchgängig automatisiert verknüpfen. Der digitale Zwilling ist dafür der Schlüssel. Rittal liefert zudem Automatisierungslösungen, die diese Prozesse leichter, schneller, präziser und reproduzierbarer machen.

Gehäusetechnik für Industrie 4.0

Wie können Gehäuse und Schaltschranksysteme bei der Digitalisierung helfen? Eine Antwort darauf gibt Rittal mit der neuen Kompakt- und Kleingehäuseserie AX und KX – die jetzt mit neuen, outdoor-fähigen Kunststoffgehäusen komplettiert ist. Die Gehäuse bringen digitales Rüstzeug mit und fügen sich in die digitale Wertschöpfungskette des Steuerungs- und Schaltanlagenbaus ein. Neben hochwertigen 3D-Daten und Konfigurationstools vereinfachen etwa QR-Codes auf allen zu bearbeitenden Flachteilen deren Einbindung in den Produktions-Workflow. Das ermöglicht modernes digitales Monitoring vom Wareneingang bis zur Fertigstellung.

Zu den weiteren Produkt-Neuheiten zählen die Blue e+ Outdoor-Kühlgeräte – ausgerüstet mit energiesparender und umweltschonender Klimatisierungstechnik. Mit der innovativen Blue e+ Technologie von Rittal können hohe Einsparungen erzielt und der CO2-Footprint von Anlagen deutlich reduziert werden.

Lösungen für die Energiewende

Der Bedarf an elektrischer Energie steigt in vielen Anwendungen in der Industrie stetig an. Daraus resultieren höhere Anforderungen an die elektrischen Energieverteilsysteme. Die Antwort von Rittal ist das Komplettsystem VX25 Ri4Power zum Aufbau bauartgeprüfter Niederspannungsschaltanlagen bis 6.300 A. Das System ist durch die Software Power Engineering einfach zu projektieren, schnell zu montieren und extrem kupfersparend.

Für die Zukunft: Gemeinsam mit Partnern konzipiert Rittal auch zentrale Infrastrukturelemente, die zum Aufbau von Ladestationen für die E-Mobilität notwendig sind. Der Systemanbieter produziert Komponenten für diese Infrastruktur – entlang des gesamten Wertschöpfungswegs von der Stromerzeugung bis hin zur Klimatisierung der Ladestation.