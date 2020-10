Digitale Lösung zur Gäste-Registrierung im Restaurant

MyTap, ein Startup aus Krems, hat eine digitale Lösung für die Gäste-Registrierungspflicht in der Gastronomie entwickelt, die derzeit kostenlos verfügbar ist. [...]

Kostenlos statt Abogebühren: mytap.at wurde von vier Jungunternehmern für Österreichs Gastronomie entwickelt und bietet damit auch eine Lösung, womit auch auch Nicht-Smartphone-Benutzer erfasst werden können.

Seit Montag gilt die Gäste-Registrierungspflicht in der Gastronomie auch in Niederösterreich, das stellt viele Wirte und Restaurant-Besitzer vor einige Schwierigkeiten. Binnen weniger Tage zeigte sich in der Bundeshauptstadt, dass digitalen Lösungen mittels QR-Code für Wirte und Gäste in der Praxis besser funktionieren als die unselige Zettel-Wirtschaft. Anbieter für digitale Lösungen zur Gäste-Registrierung gibt es genug, doch diese Lösungen gehen ins Geld. Bis zu 100 Euro pro Monat verlangen so manche Firmen für ihre digitale Gästeliste.

Ein Kremser Startup bietet ab sofort eine laut Eigenaussage „100 Prozent kostenlose, digitale Gästeliste“ mit dem Namen MyTap an. Das Prinzip dahinter ist denkbar einfach. Ein QR-Code beim Restauranteingang oder am Tisch dient den Gästen zur Registrierung.

Lösung für alle Gäste – mit und ohne Smartphone

Neben der Smartphone Applikation wird auch eine Variante für Nicht-Smartphone-Besitzer angeboten. Sie können sich daheim einen eigenen QR-Code ausdrucken (oder von jemandem vorab ausdrucken lassen). Dieser QR-Code kann für den Checkin verwendet werden.

„Unsere Komplettlösung deckt alle Bedarfsbereiche, auch für Nicht-Smartphone-Benutzer, ab und bietet so eine kostenlose, gesetzeskonforme und ideale Lösung“ , betont Philipp Fock, Mitgründer von MyTap. Für Gastronomen fällt somit der gesamte Verwaltungsaufwand und die lästige Zettelwirtschaft weg. Auch für Gäste ist das System vorteilhaft, wie Matthias Schaider & Ahmed Aytac, Mitgründer von MyTap erklären: „Wer einmal seine Daten eingetippt hat, muss beim nächsten Restaurantbesuch lediglich den QR-Code scannen.“

MyTap ist laut Aussagen der Anbieter bereits in über 40 Lokalen in Wien im Einsatz und steht unter www.mytap.at kostenlos zur Verfügung.