Digitalmesse TWENTY2X – mesonic macht Mittelstand fit für die Zukunft

Wenn die neue B2B-Digitalmesse TWENTY2X vom 17.-19. März 2020 in Hannover an den Start geht, ist auch der Softwarehersteller mesonic mit seinem regionalen Fachhandelspartner S&S Software und Service GmbH dabei. [...]

Die TWENTY2X ist eine neue B2B-Messe im Norden, die vom 17.-19. März 2020 in Hannover erstmals ihre Pforten öffnet. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Stärkung der digitalen Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelständischer Unternehmen. Als Lokalmatador ist auch der im niedersächsischen Scheeßel beheimatete Business-Softwarehersteller mesonic – gemeinsam mit seinem regionalen Fachhandelspartner S&S Software und Service GmbH – mit einem Stand vertreten.

Als Komplettanbieter für ERP-, CRM- und PPS-Anwendungen im Mittelstand präsentiert sich mesonic im Themenbereich „Business Management“ in der Halle 7. Am Stand B18 stehen mittelstandserprobte digitale Lösungen in der eigenen Unternehmenssoftware WinLine im Fokus. Unter anderem gehören Tools zur intelligenten Verarbeitung von Eingangsrechnungen dazu, ebenso wie integrierte Collaborationtools für die moderne Unternehmenskommunikation, die die Zusammenarbeit von Teams und Mitarbeiter fördern.

„Mit zunehmender Geschwindigkeit werden immer größere Datenmengen erzeugt, Unternehmensabläufe werden komplexer und Entscheidungen müssen schneller denn je gefällt werden. Um mit diesen Entwicklungen schrittzuhalten, ist die Umsetzung digitalisierter Prozesse in mittelständischen Unternehmen unverzichtbar“, ist Peter Behrens, Sales-Verantwortlicher bei mesonic in Deutschland überzeugt. „Wie dies in der Praxis aussehen kann, zeigen wir an ganz konkreten Beispielen, die in vielen Unternehmen einfach umzusetzen sind.“

Gemeinsames Ziel von mesonic und S&S ist es, die Verantwortlichen in kleinen und mittelständischen Unternehmen von den Chancen durch die Modernisierung von Geschäftsprozessen zu überzeugen. Damit sowie durch die Entwicklung neuer, digitaler Geschäftsmodelle werden die Wettbewerbsfähigkeit und die Zukunftsfähigkeit von mittelständischen Unternehmen gestärkt, ist das Herstellerunternehmen überzeugt.