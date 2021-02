Doris Pokorny avanciert zur Geschäftsführerin bei Gentics Software

Die Finanzchefin der APA (Austria Presse Agentur), Doris Pokorny (54), hat im Jänner gemeinsam mit Philipp Dörre die Geschäftsführung der Gentics Software GmbH übernommen. [...]

Sie ist dort vor allem für die Spezial-Bereiche Finanzen und Recht zuständig. Sechs Jahre lang war Gentics ein Teilbereich der APA-IT Informations Technologie GmbH, im Juni 2021 soll die Software-Schmiede mit rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann ein eigenständiges Unternehmen sein.



Pokorny kennt die Austria Presse Agentur bereits seit fast 30 Jahren, war sie doch während ihrer Wirtschaftsprüfer-Tätigkeit bei der KPMG unter anderem auch für die Prüfung der APA-Gruppe zuständig. Im Jahr 2013 ereilte sie der Ruf in die Geschäftsleitung der drittgrößten Nachrichtenagentur Europas, wo sie seither als Finanzchefin agiert. Die gebürtige Waldviertlerin hat Handelswissenschaften an der WU Wien studiert und war insgesamt über 20 Jahre in der Wirtschaftsprüfung tätig.

Die Mutter eines 25-jährigen Sohnes lebt in Wien. Sie widmet sich in ihrer Freizeit gerne dem Golfspiel, liebt aber auch Yoga und die Berge.

Gentics Software bietet die Entwicklung und Herstellung von Content Management- und Portallösungen, Redaktionssystem- und eGovernment-Lösungen sowie die Bereitstellung der dafür erforderlichen Infrastruktur (über die APA-IT). Zu den Kunden zählen u.a. Magenta, DOKA und Cineplexx, Erste Bank, Swarovski und UNIQA.