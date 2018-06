DRACOON und ConSol ermöglichen vollautomatisierten Integrations- und Schnittstellentest

DRACOON ist Marktführer im deutschsprachigen Raum im Bereich Enterprise Filesharing und kooperiert mit ConSol, einem Spezialisten für Beratung, Entwicklung, Integration und Betrieb komplexer IT-Systeme. [...]

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung wird eine Verknüpfung der verschiedenen Systeme immer bedeutender. Ein Thema, mit dem sich der Regensburger Softwarehersteller DRACOON, gerade bei der Projektierung mit neuen Kunden, immer wieder intensiv auseinandersetzt. Die Enterprise-Filesharing-Lösung DRACOON bietet mit ihrer universellen API breite Anwendungsfelder von Datenaustausch und Workflow-Integrationen, über sichere E-Mail-Kommunikation bis hin zur vollständigen Modernisierung des File-Services. Dank der clientseitigen Verschlüsselung profitieren DRACOON-Kunden vom höchsten Verschlüsselungsstandard. Dies bedeutet, dass niemand außer den autorisierten Benutzern Zugriff auf die Unternehmensdaten hat – nicht einmal der Anbieter selbst. DRACOON ist als professionelle Lösung vom ULD (dem Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz in Deutschland) sowie von EuroPriSe zertifiziert. Als in Deutschland hergestellte Software unterliegt die Filesharing-Lösung den deutschen Datenschutzgesetzen und bietet ein Maximum an Datensicherheit für Unternehmen aller Größen und Branchen. Damit die Integration der Datenaustauschplattform künftig noch schneller und effizienter beim Kunden erfolgt, arbeitet DRACOON nun eng mit ConSol zusammen.

Das Portfolio des Münchner Unternehmens reicht vom technischen und Business Consulting über die Software-Entwicklung und IT-Transformation bis hin zu IT-Service– und Applikationsmanagement. Außerdem verfügt ConSol über Knowhow, u.a. in Open-Source-Monitoring und Web-Technologien. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt das Unternehmen ConSol CM, eine Low-Code-Plattform zur individuellen Umsetzung von Prozessen und Anforderungen in Software. Es sorgt für eine schnelle Umsetzung von Innovationen für Fach- und interne Prozesse. Die Open-Source-Lösung „Citrus“ hingegen testet vollautomatisiert die Integrations- und Schnittstellenkonformität zu anderen Anwendungen und stellt so die Stabilität des Gesamtsystems sicher.

Marc Schieder, CIO von DRACOON, freut sich über die Zusammenarbeit mit ConSol, da es dank einer individuellen Softwareentwicklung durch ConSol jetzt gelänge, die API von DRACOON in der Anbindung noch effektiver zu gestalten. Schilder: „ConSol wird uns künftig als zuverlässiger Partner im Bereich der Testautomatisierung unterstützen. Damit schaffen wir es, die Projektlaufzeit bis hin zur Integration beim Kunden nachhaltig zu verkürzen.“

Auch Bernd Wiserner, ConSol-Geschäftsführer ist höchst zufrieden mit DRACOON einen Partner gefunden zu haben, der mit seinem Portfolio das ConSol-Angebot perfekt ergänze. „Gemeinsam wird es uns gelingen, dass wir auch verschiedenste Prozesse und Workflows automatisieren, von denen unsere Kunden profitieren,“ blickt Wiserner optimistisch in die Zukunft.