Drei stattet Wörgl als erste Stadt Österreichs vollständig mit 5G aus

Wirtschaftszentrum des Tiroler Unterlands wird laut Aussendung erste 5G-Gemeinde Westösterreichs. [...]

Am 27. August 2019, zum Auftakt der Wirtschaftsgespräche im benachbarten Alpbach, haben Bürgermeisterin Hedi Wechner und Drei-CEO Jan Trionow das neue 5G–Netz für Wörgl offiziell in Betrieb genommen. „Ab heute versorgen wir das gesamte Stadtgebiet von Wörgl mit 5G im Echtbetrieb. Wörgl wird damit zu einem 5G-Vorreiter“, sagte Trionow bei einer Pressekonferenz.

Wörgl ist als Wirtschafts- und Handelszentrum des Tiroler Unterlands eine der dynamischsten und am stärksten wachsenden Gemeinden Westösterreichs – mit starken Zuwächsen in den Bereichen Handel, Gewerbe und Industrie. Zugleich ist Wörgl mit zehn Bildungseinrichtungen eine wichtige Schulstadt für die Region.

„Die schnelle Internet-Anbindung ist einer der wichtigsten Zukunftsfaktoren für unseren Wirtschafts- und Bildungsstandort. Deshalb haben wir bereits vor zwanzig Jahren mit dem Aufbau eines stadteigenen Glasfasernetzes begonnen. Dank 5G sind wir nun früher als erhofft in der Lage, das gesamte Gemeindegebiet mit Highspeed-Internet zu versorgen“, betonte Bürgermeisterin Wechner.

Bereits drei Gemeinden im ersten 5G–Netz Österreichs

Für Drei ist Wörgl bereits die dritte Gemeinde in Österreich, die das Unternehmen mit einem echten 5G–Netz ausgestattet hat. Mitte Juni hatte Drei in Linz laut eigenen Aussagen das erste echte, zusammenhängende 5G–Netz Österreichs in Betrieb genommen, gefolgt vom 5G-Launch am 13. August in Pörtschach in der digitalen Vorzeigeregion Wörthersee. „Während die anderen Anbieter seit bald einem halben Jahr ihre 5G-Pläne intensiv bewerben, setzen wir lieber Taten“, so Trionow.

In den kommenden Monaten wird Drei sein 5G–Netz weiter ausbauen und – sobald genügend Standorte angebunden sind – neue Angebote mit 5G-fähigen Endgeräten und Tarifen auf den Markt bringen. Bis dahin lädt Drei interessierte Kunden, Unternehmen und Institutionen in den bereits versorgten Gemeinden ein, sich für einen 5G–Test zu melden.

Bis Jahresende peilt das Unternehmen auch die 5G-Vollversorgung von Linz und weiteren Regionen in ganz Österreich an. Wo das sein wird, hängt davon ab, wo 5G am dringendsten benötigt wird.

400 Mio. Gigabyte im ersten Halbjahr

Mit 5G entsteht ein Mobilfunknetz, das sämtliche Kommunikationsbedürfnisse befriedigt: von Haushalten bis zu Industrie 4.0. Branchen, die von 5G stark profitieren werden, sind etwa die Transportwirtschaft, Telemedizin, Industrie, Produktionslogistik und Landwirtschaft (Smart Farming), aber auch Angebote für private Haushalte wie die Computerspielindustrie mit Cloud-Gaming.

Für die Netzbetreiber ist die fünfte Mobilfunk-Generation die einzige Möglichkeit, mit dem ständig wachsenden Datenbedarf effizient umzugehen, da das neue Frequenzspektrum eine starke Kapazitätserweiterung ermöglicht. Außerdem wird 5G in Zukunft High-Speed-Übertragungsgeschwindigkeiten von 1 bis 10 GB/s ermöglichen.