Dritter Software Day im Zeichen der digitalen Transformation

Der Software Day 2019 des VÖSI findet am 2. Oktober in der Wirtschaftskammer Österreich statt. Motto des Events: „Enable digital Transformation – It´s not a project, it´s a journey“. [...]

„IT-Fachkräfte, Software-Entwickler, CIOs, aber auch Vertreter der Wirtschaft, CEOs, Führungskräfte und Mitarbeiter aus Fachabteilungen und aus dem HR-Bereich – Stichwort IT-Recruiting – der Software Day soll sie alle zusammenführen“, wünscht sich Peter Lieber, Präsident des Verbands Österreichischer Software-Industrie (VÖSI). „Ohne IT und Software läuft heute gar nichts mehr. Aber die Frage ist: Wie kann IT die Wirtschaft optimal unterstützen und wie sehen Erfolgsmodelle heute und in Zukunft aus“, bringt Lieber die Motivation zum Software Day, auf den Punkt. Für den heuer bereits zum dritten Mal stattfindenden Software Day wurden erstmals fünf parallel laufende Themen-Tracks vorbereitet:

Innovation, Business, Technologie, Nachhaltigkeit und Talente.

„Wir wollen an einem Tag zeigen, was IT- und Software-Unternehmen in Österreich in Wirtschaft und Verwaltung leisten und dazu viele angreifbare Beispiele und Best Practices zeigen. Darüber hinaus geht es aber auch darum, gemeinsam Probleme, Herausforderungen und Lösungsansätze zu diskutieren“, unterstreicht Peter Lieber. „Zudem wollen wir auch klarmachen, was Digitalisierung für das einzelne Unternehmen bedeutet – die digitale Transformation ist im Gange und wir wollen dabei helfen, dass es klappt“, ergänzt Nahed Hatahet, VÖSI-Vorstand und CEO von HATAHET productivity solutions.

Im Ausstellungsbereich des VÖSI Software Day 2019 präsentieren sich u.a. AIT, Avesor, HATAHET productivity solutions, Sparx Systems, die neue deutsche IT-Fachmesse Twenty2X, Firestart, Infrasoft sowie die Weiterbildungsinstitutionen ETC und Conect.

Keynote zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung

Als Keynote Speaker konnte Clara Schneidewind/TU Wien und Uwe Schneidewind vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gewonnen werden, die das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit gemeinsam beleuchten werden: Werden sich die ökologischen und sozialen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nur durch die Digitalisierung lösen lassen? Oder werden uns die Nebenfolgen der Digitalisierung in ungeahnte ökologische, soziale und gesellschaftliche Probleme stürzen? Am Beispiel der Blockchain-Technologie wird dargestellt, wie neue Softwarearchitekturen für eine nachhaltige Entwicklung genutzt werden können.

Neue Tracks Nachhaltigkeit und Talente

Heuer neu sin die beiden Tracks Nachhaltigkeit unter Leitung von VÖSI-Nachhaltigkeitsexperten Rüdiger Maier sowie der Software Talente Day unter Leitung von VÖSI-Vorstand Ben Ruschin, Gründer und CEO von WeAreDevelopers.

Für die Moderation der fünf Tracks konnten fünf IT-Journalisten gewonnen werden: Christine Wahlmüller/Computerwelt und it&tbusiness, Wolfgang Franz/Computerwelt und transform!, Peter Färbinger/E3Magazin, Rudolf Felser/NewBusiness sowie Martin Szelgrad/Report führen durch den Tag. Neben dem umfangreichen Vortragsprogramm bleibt in den Pausen genügend Zeit zum Netzwerken.