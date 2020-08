Dynatrace erweitert KI-gestützte Observability für alle AWS-Services

Dynatrace unterstützt nun alle Dienste von Amazon Web Services (AWS), die Metriken in Amazon CloudWatch veröffentlichen. Dieser vollständig verwaltete AWS-Service ermöglicht das Monitoring und die Observability von AWS-Ressourcen und -Anwendungen auf AWS und in lokalen Umgebungen. [...]

Durch die Kombination der Amazon CloudWatch-Metriken mit den bereits von der Dynatrace-Plattform erfassten Daten erhalten die Kunden einen umfassenderen Kontext und präzisere Informationen für ihre dynamischen AWS- und Hybrid-Cloud-Umgebungen. Dies führt Dynatrace zufolge zu einer schnelleren Cloud-Implementierung und beschleunigt die digitale Transformation.

„AWS und Dynatrace sind die Grundpfeiler unserer Cloud-Strategie und spielen eine entscheidende Rolle bei unserer digitalen Transformation“, so Chris Deane, Senior Engineering Manager Platform Services bei BT Consumer. „Um unsere digitalen Unternehmensziele zu erreichen, brauchen wir Vertrauen in unsere Kompetenz, schnell und ohne erhöhtes Risiko in die Cloud zu migrieren und mehr Services in dieser betreiben zu können. Aus diesem Grund ist die Observability und KI-Unterstützung von Dynatrace so wichtig. Diese neuesten Erweiterungen der Dynatrace-Plattform machen es noch einfacher, unsere Cloud-Umgebung kontinuierlich zu optimieren und die Ergebnisse unserer digitalen Transformation zu verbessern.“

Alle Messwerte auf einen Blick

Mit diesen Erweiterungen wird Dynatrace automatisch Metriken aus den 95 AWS-Services identifizieren und erfassen, die derzeit von Amazon CloudWatch unterstützt werden. Dies ergänzt die KI-gestützten Antworten von Dynatrace um die neuesten Services von AWS, darunter Amazon MSK, Amazon Route 53, Amazon Sagemaker, Amazon Neptune und Amazon MQ. Die Metriken dieser und sämtlicher weiterer Services, die ihre Messwerte in CloudWatch veröffentlichen, werden automatisch mit den verteilten Tracing-, Log-, User-Experience- und anderen Observability-Daten kombiniert, die bereits von der Dynatrace-Plattform verarbeitet werden.

Dadurch erhalten Dynatrace-AWS-Kunden nicht nur alle CloudWatch-Metriken automatisch auf ihre Dashboards gestreamt, sondern auch ein automatisches, sich selbst anpassendes Baselining, eine sofortige Erkennung von Anomalien und eine präzise Bestimmung der Root Cause, priorisiert nach Geschäftsauswirkungen in ihrer gesamten AWS- und Hybrid-/Multicloud-Umgebung. Diese Kombination aus CloudWatch-Metriken, zusätzlichen Observability-Daten, Automatisierung und KI-Unterstützung spart digitalen Teams erheblich Zeit und Ressourcen. So können sie sich auf innovative ausgewählte Aufgaben konzentrieren, die zu besseren Geschäftsergebnissen führen.

Mehr Transparenz

„Da Unternehmen verstärkt in die Cloud-basierte Entwicklung unter Verwendung von AWS sowie von Microservices und Kubernetes-Architekturen investieren, ist eine vollständige Transparenz dieser dynamischen Umgebungen von entscheidender Bedeutung“, sagt Bob Wilkinson, GM Monitoring and Observability Services bei Amazon Web Services. „Unternehmen benötigen die entsprechenden Fähigkeiten, um diesen Grad an Visibilität zu erreichen. Dynatrace kann zusammen mit Amazon CloudWatch ein wichtiger Teil der Lösung sein. Ich bin begeistert, dass die Dynatrace Software Intelligence Platform nun jeden AWS-Service unterstützt, der Metriken in CloudWatch veröffentlicht. Dies ermöglicht den Kunden eine noch größere Automatisierung und Observability bei der Migration von Architekturen zu AWS.“

„Unsere Kunden beschleunigen ihre digitale Transformation, und viele entscheiden sich für AWS, um sie auf diesem Weg zu unterstützen. Wir haben unsere Software-Intelligence-Plattform gezielt für dynamische Umgebungen wie AWS entwickelt, wobei KI-Unterstützung und kontinuierliche Automatisierung im Mittelpunkt stehen“, so Steve Tack, SVP Product Management bei Dynatrace. „Wir haben schon immer verteiltes Tracing und Code-Level Insights für Applikationen und Microservices bereitgestellt, die auf AWS laufen. Diese verbesserte AWS-Integration ermöglicht es uns, schnellen Support zu leisten, wenn Amazon neue Observability-Services in einen beliebigen Layer oder einen Service in seinem Cloud-Stack einführt. Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit AWS und den Mehrwert, den wir unseren gemeinsamen Kunden weiterhin bieten können.“

Die Funktion von Dynatrace, Metriken aus den 95 AWS CloudWatch-Services zu übernehmen, wird innerhalb der nächsten 60 Tage verfügbar sein. Weitere Informationen zu den neuen Erweiterungen der Dynatrace-Funktionen für AWS finden Interessierte im Dynatrace-Blog.