e-dialog erweitert Digital Analytics, Search & Paid Social

Die Wiener Spezialagentur für Datadriven Advertising, e-dialog, holt zwei Senior Consultants für das SEA & Paid Social sowie das Webanalyse-Team. [...]

Als Neuzugang bei e-dialog ist Lenka Šípková ab sofort als Senior Consultant für Search, Paid Social & Performance zuständig. Zusätzlich kommt mit Michaela Linhart eine erfahrene Expertin zurück in das Team.

Michaela Linhart absolvierte den Double-Degree Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik an der FH Technikum Wien und der Kharkov National University of Economics in der Ukraine. Bereits während ihrem Studium konnte sie Praxiserfahrung bei e-dialog sammeln und entwickelte sich rasch zur Spezialistin, insbesondere für Großunternehmen und Konzerne und die Arbeit mit Google Analytics 360. In den letzten zwei Jahren war Michaela für Women’s Best als Daten Analyst für Webanalyse und Conversion Optimierung zuständig.

Zurück bei e-dialog übernimmt sie als Senior Analytics Consultant die Betreuung und Weiterentwicklung von Kunden wie T-Mobile und UPC. Daneben ist Michaela auch als Speakerin auf diversen Konferenzen, Bar- und Bootcamps tätig und organisiert den weltweiten Stammtisch der Digital Analytics Community.

Lenka Šípková schloss das Studium Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien ab, bei dem sie sich auf Marketing spezialisierte. Sie konnte bereits viel Praxiserfahrung im Bereich Search und Performance bei traffic3 und IPG Mediabrands sammeln.

Zuletzt betreute sie bei der Reprise internationale und nationale Kunden in den Kanälen Google, Bing, facebook, Instagram, Snapchat und Apple Search. Bei e-dialog übernimmt sie als Senior SEA & Performance Manager die Betreuung und strategische Entwicklung von Google Ads und Social Media Kunden.