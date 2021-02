e-dialog Standort Düsseldorf erfolgreich gelauncht

Die Agentur für Data-driven Advertising erweitert die internationale Präsenz kontinuierlich und eröffnete neben den Standorten Wien und Zürich erfolgreich den deutschen Standort in Düsseldorf. [...]

Gegründet 2003 in Wien darf die Agentur e-dialog schon seit vielen Jahren internationale Unternehmen überwiegend aus dem DACH-Raum zu ihren Kunden zählen. Über die Motivation, e-dialog auch in Deutschland und der Schweiz zu etablieren, sagt Siegfried Stepke, Inhaber und Geschäftsführer von e-dialog: „Das war keine Notwendigkeit, sondern eine Chance, die wir gerne ergriffen haben. Schon lange haben wir unsere deutschen Kunden von Wien aus problemlos bedient.“ Dennoch sei das Gefühl ein anderes – besseres –, wenn man nicht aus dem Nachbar-, sondern dem eigenen Land kommt, um seine Kunden zu betreuen. “Vor-Ort-Präsenz hilft vor allem bei der gefühlten Kundennähe und ist auch in Erstgesprächen ein Vorteil”, so Stepke.

2019 eröffnete e-dialog bereits einen Standort in Zürich und 2020, inmitten des ersten Lockdowns, einen weiteren Standort in Düsseldorf. Mit dem ersten Mitarbeiter, Lasse Hoffmann, Head of Digital Analytics & Data Activation, ist auch ein idealer Ansprechpartner vor Ort. Er bringt langjährige Erfahrung als Head of Data & Analytics mit und berät seit Mai 2020 die deutschen e-dialog Kunden – unter ihnen beispielsweise Thalia, Telefónica Deutschland (O2), DZ Bank, TÜV Süd und Leap/.

“Nach knapp einem Jahr kann man von einem sehr erfolgreichen Launch des deutschen Standorts sprechen und das Recruiting für weitere Mitarbeiter läuft auf Hochtouren – dank Remote-Work in ganz Deutschland”, freut sich Siegfried Stepke. So sind mittlerweile bereits weitere Digital-Expertinnen und Experten in Berlin und Hamburg Teil des mehr als 60-köpfigen Teams.