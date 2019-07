Ein Jahr DSGVO: UBIT Wien zieht Bilanz

Im zweiten Quartal 2019 geht es nicht nur wettermäßig sondern auch in Sachen IT heiß her in der DACH-Region. Die Backdoor DoublePulsar, die für die WannaCry-Angriffe im Mai 2017 benutzt wurde, ist weiterhin in den Top-10-Bedrohungen im DACH-Raum. Hinzu kommen auch neuartige Bedrohungen. […]