Entrust stellt Direct-to-Card-Drucker für sichere, cloudbasierte Ausgabe von ID-Karten vor

Die Entrust Sigma Sofort-ID-Lösungen wurden für moderne Cloud-Umgebungen entwickelt und nutzen Verschlüsselung, HSM-Technologie und Secure-Boot-Funktionen, um hochsichere physische und mobile Identitäten auszustellen. [...]

Unternehmen sehen sich heutzutage mit einer Unzahl von Sicherheitsrisiken konfrontiert, vom pandemiebedingten schnellen Umstieg auf digitale Initiativen bis hin zur Bewältigung der weltweit zunehmenden Cyberangriffe. Gleichzeitig müssen sie einen sicheren Datenfluss aufrechterhalten, der auch die Daten auf physischen Berechtigungsnachweisen einschließt. Eine ideale Lösung für das Identitäts- und Zugriffsmanagement via ID-Karten lässt sich daher nicht nur leicht in vorhandene Betriebsabläufe integrieren, sondern entwickelt sich mit den wachsenden Anforderungen ihrer Anwender weiter und garantiert gleichzeitig ein Höchstmaß an Datensicherheit. Die neuen Sigma-Drucker bieten eine durchgehend einfache Bedienung während des gesamten Ausgabeprozesses und nehmen Druckanforderungen via Desktop oder mobile Endgeräte entgegen. Dank des modularen Designs und der Out-of-the-Box-Implementierung sind sie in weniger als dreißig Minuten einsatzbereit und Anwender können im Handumdrehen mit der Ausgabe von Identitäten beginnen.

Ausgestattet mit cloudbasierten APIs ermöglichen Sigma-Drucker die Ausstellung von physischen IDs, Ausweisen und Zahlungskarten ohne zusätzliche Hardware direkt über die Cloud. Funktionen wie taktile Einkerbungen, Holografie- und Glanzpanel-Druck machen es für Fälscher äußerst schwierig, Karten zu verändern oder neu zu erstellen. Zusätzlich sichern Funktionen wie ein Inline-Magnetstreifen und eine Smartcard-Kodierung die Karten während des Druckprozesses.

Mit der Sigma-Plattform können Finanz-, Unternehmens-, Regierungs-, Hochschul- und Gesundheitsorganisationen große Mengen von Berechtigungsnachweisen ausstellen, ohne dabei Abstriche hinsichtlich Sicherheit oder Benutzerfreundlichkeit machen zu müssen, betont Tony Ball, Senior Vice President und General Manager of Instant Issuance bei Entrust und fährt fort: „Das Sigma-System erfüllt sämtliche aktuellen Bedürfnisse an die ID-Ausgabe – und wird sich zudem weiterentwickeln, um zukünftigen Sicherheits- und Technologieanforderungen gerecht zu werden.“

Sicherheit ist oberste Priorität

Sigma-Drucker zeichnen sich durch eine höchst fortschrittliche Sicherheitsarchitektur aus, welche die Daten bei jedem Schritt des Ausgabeprozesses geschützt hält:

Verschlüsselte Verbindungen: Die Verbindung und die Daten, die zwischen Software und Drucker gesendet werden, sind sicher und verschlüsselt. Sigma-Drucker speichern nach erfolgreichem Druck keine Kundendaten.

Sicheres Hochfahren: Diese Funktion schützt das System beim Hochfahren vor Malware oder Viren.

Trusted Platform Module (TPM): Unternehmen können Benutzerzertifikate und Schlüssel im Drucker speichern und verwalten, wodurch der Drucker zu einem vertrauenswürdigen IoT-Endpunkt wird.

Da viele Mitarbeiter weiterhin remote arbeiten, sind die Sigma-Drucker mit ihrer physischen und digitalen Ausgabeplattform in der Lage, die Anforderungen einer hybriden Belegschaft zu erfüllen. Das „Printer Dashboard“ des Sigma-Systems ist auf mobilen Geräten verfügbar, so dass Unternehmen den Drucker von überall aus verwalten können, ohne an einen Desktop gebunden zu sein. Sigma-Drucker ermöglichen es Unternehmen auch, zu einer kontaktlosen ID-Ausgabe überzugehen – von der Online-Foto-Übermittlung über die Validierung des Fotos und den Druck der Karte bis hin zur Auslieferung der Karte an den Mitarbeiter. Darüber hinaus bietet die Sofort-ID-Lösung eine mobile Registrierungsfunktion für zusätzliche Flexibilität bei der Ausstellung von Ausweisen an verschiedenen Standorten innerhalb einer Einrichtung. Das Sigma-System verwendet intelligente Instant-ID-Technologie, um den Druck zu rationalisieren und manuelle Arbeitsabläufe zu eliminieren und bringt auf diese Weise Einfachheit, Sicherheit und Flexibilität in den Ausstellungsprozess.

Weitere Information über Sigma finden Interessierte unter www.entrust.com/c/meet-sigma.