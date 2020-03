Epson erneuert und erweitert A3-Business-Inkjet-Drucker

Epson verstärkt mit zwei Systemen der zweiten Generation WorkForce Enterprise sowie dem zusätzlichen Modell WF-C20600 sein Portfolio leistungsfähiger Business-Inkjet-Drucker. [...]

Die neuen Multifunktionsgeräte mit Linehead-Druckkopftechnologie (zeilenbreitem Druckkopf) bieten Geschwindigkeiten von 60 (WF-C20600), 75 (WF-C20750) und 100 Seiten pro Minute (WF-C21000). Mit diesen Geräten erhalten Unternehmen Zugriff auf Inkjet-Drucksysteme, die hervorragend für jegliche Anforderung im Büroumfeld geeignet sind. Die neuen A3-Drucksysteme sind ab April im ausgewählten Fachhandel verfügbar.

Großvolumige Patronen mit ergiebiger Tinte sorgen bei den Epson WorkForce Enterprise Business-Inkjets für eine hohe Reichweite und eine geringe Zahl an Wartungseingriffen. (c) Epson

„Laut Angaben des Marktforschungsunternehmens IDC wird der Anteil der Business-Inkjet-Drucker in den nächsten fünf Jahren gut 40 Prozent des Druckermarktes in Unternehmen ausmachen. Mit der Stärkung des Angebotes schaffen wir die Voraussetzung, unsere Position als ein führender Anbieter dieses Marktes weiter auszubauen. Die neuen Lösungen schließen außerdem eine Lücke in unserem Angebot und positionieren uns und unsere Vertriebspartner für zukünftiges Wachstum„, erklärt Michael Rabbe, Leiter Vertrieb Businessprodukte von Epson Deutschland, die Strategie. Die neuen WorkForce Enterprise seien als nachhaltige und schnelle Drucklösungen für Firmen mit mittlerem bis hohem Druckbedarf gedacht, so Rabbe.

Dank einer der geringsten Stromaufnahmen seiner Klasse ermöglicht die WorkForce-Enterprise-Serie zudem umweltfreundliche Entscheidungen schon bei der Druckerauswahl. Zudem beeindruckt das Portfolio mit seinen niedrigen CO 2 -Emissionen.

Die für die Epson-WorkForce-Enterprise-Drucksysteme optional erhältliche Finisher-Einheit beschleunigt den Workflow in größeren Arbeitsgruppen zusätzlich. (c) Epson

Alle neuen Epson-Enterprise-Multifunktionsgeräte lassen sich leicht in bestehende IT-Infrastrukturen und Lösungen integrieren und benötigen dank ihrer hohen Tintenkapazität nur wenige Benutzereingriffe. So erreicht die WorkForce-Enterprise-Serie bis zu 100.000 Seiten in Schwarz oder 50.000 Seiten in Farbe, ohne dass ein Austausch von Verbrauchsmaterialien erforderlich ist. Auf diese Weise werden sowohl der durch den Wechsel von Verbrauchsmaterialien anfallende Abfall als auch Ausfallzeiten der Geräte reduziert. Zudem sind alle drei neuen WorkForce Enterprise optional mit einer Reihe von zusätzlichen Modulen aufrüstbar. So steht eine völlig neu konzipierte, vom Fachhandel geforderte Finisher-Einheit mit Stapel-, Heft-, Loch- und Falzfunktion zur Verfügung. Die Epson Remote-Service-(ERS)-Software vereinfacht die Verwaltung der Geräte durch Ferndiagnose und ermöglicht den Servicepartnern eine spürbare Prozessoptimierung beim Vor-Ort-Service.

Die neuen Epson WorkForce Enterprise Drucksysteme lassen sich einfach und inutitv über ein Touchscreen einrichten und bedienen. (c) Epson

Gegenwärtig stünden Unternehmen vor der Herausforderung, sowohl ihre Effizienz als auch Umweltverträglichkeit zu verbessern, so Rabbe. Mit den Epson Business-Inkjets seien diese Herausforderungen zu meistern. Die Geräte reduzieren den Stromverbrauch, die CO 2 -Emissionen und den druckbedingten Abfall bei gleichzeitig hoher Produktivität, Zuverlässigkeit und Qualität.

Weitere Informationen zu Epson-Drucklösungen für Unternehmen finden Interessierte hier.