Erfolfgreiche Premiere für Command Control

Auf dem neuen Cyber Security Summit Command Control diskutierten vom 20. bis 22. September rund 800 Entscheider aus 14 Ländern über aktuelle Herausforderungen in der IT-Sicherheit. [...]

Als neue Plattform für den Erfahrungsaustausch und für Networking rund um das Thema IT-Sicherheit ging der Cyber Security Summit Command Control in diesem Jahr am Münchner ICM erstmals an den Start. Vom 20. bis 22. September informierten sich dort laut Veranstalter rund 800 Entscheider aus 14 Ländern über sicherheitsrelevante Herausforderungen in der IT.

Über 75 Speaker aus Industrie, Wissenschaft und Politik diskutierten im ICM – Internationales Congress Center München gemeinsam mit Geschäftsführern, CEOs, CISOs, CIOs, Datenschutzbeauftragten und Risikomanagern darüber, wie eine sichere Digitalisierung gelingen kann. Im Mittelpunkt der knapp 100 Vorträge, Diskussionsrunden und Workshops standen neben Strategien zur Abwehr von Bedrohungen insbesondere die Chancen, die das Thema Unternehmen bietet.

„Je weiter die Digitalisierung voranschreitet, desto mehr Aufmerksamkeit müssen Unternehmen dem Sicherheitsaspekt widmen. Was früher ein reines IT-Thema war, muss heute auf höchster Ebene gesteuert werden“, sagt Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München. Kein Unternehmen könne diese Herausforderung alleine stemmen. „Mit der Command Control haben wir deshalb eine interaktive Plattform zum Austausch von Wissen und Best-Practices speziell für Entscheider entwickelt. Es freut uns sehr, dass die Premiere bei den Besuchern gut angekommen ist.“ So bewerteten 87 Prozent der Besucher die Command Control als ausgezeichnet, sehr gut oder gut. Besonders positiv für viele Teilnehmer war dabei die Möglichkeit, direkt mit den Experten in Kontakt treten zu können.

Bei den verschiedenen Key Notes, Panel-Diskussionen und Best-Practice-Workshops lag der Fokus nicht auf Blackout-Szenarien. Stattdessen stand die Frage im Mittelpunkt, wie Entscheider die Digitalisierung ihres Unternehmens sicher gestalten und Cybersicherheit dabei als Business Enabler nutzen können. Auch Eugene Kaspersky, CEO von Kaspersky Lab, riet Entscheidern auf der Veranstaltung zu einer positiven Herangehensweise: „Cybersecurity ist eine Investition in die Stabilität und die Reputation eines Unternehmens. Wie die meisten anderen Investitionen macht sie sich nicht unbedingt sofort bemerkbar, langfristig sparen Unternehmen durch gute Sicherheitsvorkehrungen aber viel Zeit und Geld. Außerdem bietet ein geschütztes Unternehmen auch mehr Raum für strategische Entwicklung und die ist natürlich ein Wachstumshebel.“ Auch Anastassia Lauterbach, CEO von 1AU-Ventures und Aufsichtsrätin bei Wirecard, sieht in Security für Unternehmen mehr als eine Notwendigkeit: „Wir leben im Zeitalter der Reputation, nicht im Zeitalter der Information. Cybersecurity und Markenreputation sind sehr eng miteinander verbunden.“

Zahlreiche Vorträge

Neben den Key Notes und Paneldiskussionen mit den Top-Speakern stießen auch die Best-Practice-Workshops, Tabletop-Exercises und Simulationen auf großen Anklang. Insbesondere die Berichte aus der Praxis wie der Vortrag zur Implementierung einer Cybersecurity-Strategie in einem KRITIS-Unternehmen von Florian Haacke, Leiter Konzernsicherheit beim Energieanbieter innogy SE, fanden große Resonanz. Sehr interessant für viele Teilnehmer waren zudem die Vorträge der Behörden wie dem Bundesamt für Verfassungsschutz, die in vertraulichem Rahmen ihr Wissen und ihre Erfahrungen weitergaben.

Showcase zur Digital Factory

Die Command Control schlug mit einem innovativen Showcase zur sogenannten Digital Factory auch neue Wege bei der Visualisierung komplexer Zusammenhänge ein. Dabei veranschaulichten die Sicherheitsanbieter Airbus Cybersecurity, Cyoss by ESG, Giesecke & Devrient Mobile Security, TÜV Rheinland und VMware in einer gemeinsamen Augmented Reality-Installation verschiedene Bedrohungsszenarien bei der Vernetzung von Produktionsanlagen und informierten über dazu passende Lösungen.

Für Cyber Security Start-ups bot die Command Control mit dem Pitch-Wettbewerb „Lions’ Den“ ebenfalls eine Plattform. Hier konnte sich das Münchner Jungunternehmen Crashtest Security durchsetzen, das mit seiner Lösung über Penetrationstests vollautomatisch Schwachstellen und Sicherheitslücken in Webanwendungen und API-Schnittstellen aufdeckt.

Die Command Control ist als jährliche Veranstaltung angelegt. Die zweite Auflage ist für das Frühjahr 2020 geplant. Die Messe München wird zeitnah den genauen Termin bekanntgeben.