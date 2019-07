ESET forciert Zusammenarbeit mit Distributoren in DACH

Der IT-Security Hersteller ESET forciert die Kooperation mit seinen Distributoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Christoph Preetz wird Distribution Manager DACH und das Sicherheitsunternehmen schaltet einen weiteren ESET-Lizenzshop frei - in diesem Fall für ALSO. [...]

Nach dem gutem Geschäftsjahr 2018 will der IT-Security–Hersteller auch 2019 neue Höchstmarken erklimmen. Im DACH-Raum wird der Erfolg maßgeblich von den zwölf Distributionen getragen. Um den Ansprüchen auch weiterhin gerecht zu werden, wurde bei ESET die neue Position des Distribution Managers geschaffen. Diese Aufgabe übernimmt Christoph Preetz, der als Teamleiter Inside Channel DACH bereits eng mit den Partnern zusammenarbeitet: „Ich freue mich sehr auf diese spannende Herausforderung. Mit meinem Team werden wir das erfolgreiche Zusammenspiel weiter optimieren und neue Impulse für ein langfristiges Wachstum setzen.“ Preetz nennt als Ziele vor allem den Ausbau der sehr guten Zusammenarbeit sowie die Optimierung aller Services für die Distributoren und deren Partner.

Neuer ESET-Lizenzshop für ALSO

Für ALSO und seine Partner bietet ESET eine neue Bestellmöglichkeit an. Lizenzen können jetzt über den neuen ESET-Lizenzshop bestellt, verlängert und erweitert werden. Neben EBERTLANG ist ALSO die zweite Distribution, die eine solche Bestellmöglichkeit bietet. In den kommenden Wochen werden weitere ALSO-Portale auch in Österreich und der Schweiz ausgerollt.

„Der neue ESET-Lizenzshop garantiert unseren Partnern eine einfache und schnelle Abwicklung ihrer Software Bestellungen und bietet ihnen den gleichen Komfort, den sie bereits von ESET gewohnt sind. Egal ob Neukäufe, Verlängerungen, Erweiterungen oder Produktwechsel – unser Lizenzshop errechnet in Sekundenschnelle die Preise und sorgt für einen reibungslosen Ablauf“, sagt Christian Herbort, Product Manager ALSO Deutschland.