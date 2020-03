Fachkongress CLOUD 2020 findet virtuell statt

Der Fachkongress CLOUD 2020 Austria findet wie geplant am 17. März statt. Allerdings nicht Radisson Blu Park Royal Palace Hotel sondern Online im Internet. [...]

Da das Event nicht als Präsenzveranstaltung in Wien stattfinden kann, hat Vogel IT Medien die Veranstaltung in eine virtuelle Konferenz transformiert und die Agenda auf das Online-Format aufbereitet. Dadurch können die Besucher direkt an Ihrem PC am CLOUD Infrastruktur & Security Kongress teilnehmen.

Auf dem Weg in die Zukunft hin zur Agilen IT mit DevOps & Co. spielt der Einsatz neuester Cloud– und Sicherheits-Technologien eine entscheidende Rolle. Informieren Sie sich, wie Sie Ihre Anwendungen mit der passenden Infrastruktur, von Containerlösungen bis hin zu Cloud Native, sowie mit automatisiertem Datenmanagement und Cyber Defence sicher betreiben.

