Fakes und Facts am Beratertag

Mit 1.400 Minuten Programm und über 1.200 Besuchern ging der 16. Österreichische IT- & Beratertag in der Wiener Hofburg über die Bühne. [...]

„Fakes und Facts sind ein Phänomen von dem wir alle betroffen sind, sei es durch manipulative Falschinformation oder ganz schlicht durch SPAM-Emails. Deswegen brauchen wir Menschen und Unternehmer, die mit digitalen Medien umgehen können“, sagt Alfred Harl, Obmann des Fachverbands für Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Professor Bernhard Pörksen von der Universität Tübingen betonte in seiner Keynote: “Im Grunde muss die Gesellschaft medienmündig werden. Medienmündigkeit ist zur Existenzfrage der Demokratie geworden.” Ein weiterer wesentlicher Diskussionspunkt war die Unvereinbarkeit von Geschwindigkeit und Qualitätsjournalismus.

Highlight am Nachmittag war das traditionelle Panel der Aussenwirtschaft Austria. Michael Otter, Leiter der Außenwirtschaft Austria, präsentierte sie in diesem Jahr via Live- Schaltungen nach Tel Aviv und Dublin, um Fakes und Facts aus einem internationalen Standpunkt zu betrachten. Schlusspunkt setzte Ingrid Brodnig mit ihrer Keynote zu “Lüge im Netz”, in der sie die Mechanismen von Falschmeldungen und infolgedessen Erfolg von Desinformation im Netz beleuchtete.

Staatspreis und Abendgala

Die Preisträger von Österreichs großem Beratungs- und IT-Preis, die Gewinner der Constantinus Awards 2017 und 2018 konnten ihre Projekte für den Staatspreis Consulting 2018 einreichen. Aus über 27 Einreichungen überzeugte das Projekt von Humanomed IT Solutions aus Kärnten: „ebody – Gesundheitssoftware neu gedacht! Digitalisierung aller medizinischen, pflegerischen und administrativen Prozesse in einem mobilen System“. Es realisiert ein webbasiertes Krankenhaus-Informationssystem, das die Bereiche Medizin, Pflege und Verwaltung in einer mobilen Lösung intelligent vernetzt. ebody integriert alle relevanten Bereiche – von der Patientenreservierung über die Verrechnung mit Versicherungen bis zur Medikation und zu pflegerischen Tätigkeiten.

Die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Margarete Schramböck hob anlässlich der Preisverleihung die großen Chancen der Digitalisierung für Wachstum und Wohlstand hervor und unterstrich in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung der IT-und Unternehmensconsulting-Branche, die wie keine andere eng mit den Themen Digitalisierung und Standort und daher mit Wettbewerbsfähigkeit verbunden sei. Die Consulter seien die Trendsetter bei der Digitalisierung. Harl verwies darauf, dass die IT– und Beratungsbranche in Österreich zum Motor und Schrittmacher der digitalen Innovationen geworden sei: „Irritation ist die Schwester der Innovation. Nur innovative Projekte können gewinnen – herzliche Gratulation allen Gewinnerinnen und Gewinner: Österreichs höchstes Qualitätssiegel – der Staatspreis Consulting – ist daher auch eine Bestätigung für die hervorragenden Leistungen für Österreich.“