Feingranulare Policy-Kontrolle für Zugriffsprivilegien

Das neue Release 10.2 von BeyondTrust Privilege Management for Unix & Linux regelt, wer, wann und wo privilegierte Administrationsaufgaben durchführen darf. [...]

BeyondTrust, Spezialist für Privileged Access Management, hat BeyondTrust Privilege Management for Unix & Linux 10.2 (ehemals PowerBroker for Unix & Linux) veröffentlicht, eine Enterprise-Plattform zur Durchsetzung von Least-Privilege-Strategien in Unix- und Linux-Umgebungen. Die neue Version bietet eine Policy-Debugging-Funktion bei der Aufhebung unnötig hoher Nutzerprivilegien. Das jetzt vorgestellte Release verfügt zudem über eine fortschrittliche Web-Managementkonsole im neuen Unternehmensbranding sowie neue Designelemente, die das Benutzererlebnis verbessern.

Mit der Policy-Debugging-Technologie lassen sich detaillierte Informationen über die Umsetzung von IT-Regeln abrufen, um bei der Durchsetzung der Least-Privilege-Vorgaben eine effizientere Kontrolle über alle Unix- und Linux-Betriebssysteme hinweg sicherzustellen. Administratoren können den aktuellen Prozess-Status bei der Umsetzung von Policy-Richtlinien einsehen, um die Einhaltung von Vorgaben zu überwachen und Änderungen schnell durchführen zu können – so behalten sie die Kontrolle über ihre gesamte IT-Umgebung.

Web-Managementkonsole

Privilege Management for Unix & Linux 10.2 integriert eine moderne Web-Managementkonsole, die sowohl auf Windows- als auch Unix/Linux-Systemen läuft und eine webbasierte Benutzeroberfläche für die Bereitstellung, Wartung und Verwaltung der Lösung „Privilege Management for Unix & Linux“ bietet. Die aktualisierte Konsole, jetzt BeyondInsight for Unix & Linux genannt, verfügt unter anderem über folgende Neuerungen:

Erweiterte Unterstützung und Benutzerfreundlichkeit

Verbesserte LDAP-Unterstützung

UX-Upgrades für Einsatzoptimierung

„Die Nutzung einer Skriptsprache für die Richtlinienkontrolle in Privilege Management for Unix & Linux bietet einen äußerst leistungsstarken Mechanismus zur Modellierung selbst komplexer IT-Policies“, sagt Morey Haber, CTO und CISO bei BeyondTrust. „In Kombination mit BeyondTrusts Privileged-Access-Management-Plattform vereinfacht dieser innovative Ansatz die Bereitstellung, reduziert Kosten, verbessert die Systemsicherheit and und schließt Lücken bei der Vermeidung von Risiken durch Verstöße mit Benutzerrechten.“

BeyondTrust Privilege Management for Unix & Linux 10.2 vermeidet Risiken durch privilegierte Zugriffe und verhindert Verstöße, indem Zugriffsberechtigungen nur für autorisierte Aufgaben zugewiesen, Applikations- und Skript-Einsatz kontrolliert sowie Logging-, Monitoring- und Reporting-Daten für privilegierte Aktivitäten aufgezeichnet werden. Feinstufige Kontrollfunktionen privilegierter Zugriffe erlauben der IT-Abteilung, ihre Nutzer zu schützen und Least Privilege Management im Unternehmen effizient anzuwenden.

Weitere Informationen über BeyondTrust Privilege Management for Unix & Linux 10.2 sowie Evaluierungsmöglichkeiten erhalten Interessierte unter https://www.beyondtrust.com/endpoint-privilege-management/linux-unix.