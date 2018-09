Firefox blockiert Tracking künftig automatisch

Mozilla stattet seinen Firefox-Browser mit neuen Anti-Tracking-Funktionen aus, um den Datenschutz seiner Nutzer sicherzustellen und das Surfen zu beschleunigen. [...]

Um neugierige Tracking-Elementen im Web zu umgehen, mussten Firefox–Nutzer bislang entweder auf Datenschutz-Add-ons oder die integrierte Tracking-Protection zurückgreifen. Künftig soll der Open-Source-Browser standardmäßig sämtliches User-Tracking unterbinden, wie Mozilla in einem Blogpost schildert.

In einem ersten Schritt implementiert der Browser-Hersteller eine Funktion in Firefox, die standardmäßig Tracking-Elemente im Netz blockiert, die sich negativ auf Seitenladezeiten auswirken. Neben einem Plus an Datenschutz bietet das Feature demnach auch eine gesteigerte Nutzererfahrung. In der Nightly-Version von Firefox ist die Funktion über eine sogenannte SHIELD-Studie bereits enthalten. Sollten dort die Erfahrungen positiv ausfallen, wird die Funktionalität mit Firefox 63 ausgeliefert.

Auch Cross-Site Tracking will Mozilla einen Riegel vorschieben. Hierfür entfernt der Browser-Cookies und blockiert den Speicherzugriff von Drittanbieter-Tracking-Content. Auch diese Funktion ist bereits für Nutzer der Nightly verfügbar. Im September soll zusätzlich eine SHIELD-Studie in der Beta-Version folgen, bevor das Feature dann voraussichtlich mit Firefox 65 in die herkömmliche Variante einzieht.