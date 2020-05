Flexera InstallShield 2020 für eine schnelle Installation von Windows-Anwendungen

Flexera veröffentlicht ein neues Release des am weitesten verbreiteten Installationsprogramm für Windows: InstallShield 2020 unterstützt das MSIX-Containerformat mit neuen Funktionalitäten und vereinfacht die Erstellung, Konvertierung und Modifizierung von MSIX-Paketen. [...]

Das Paketformat MSIX für Windows-Apps von Microsoft führt Anwendungen innerhalb eigener Container aus und garantiert so eine moderne und zuverlässige Paketerstellung. Nicole Segerer, VP of Product Management bei Flexera, erklärt dazu: „Microsoft arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung von MSIX. Zudem sehen wir, wie sich das neue Paketformat branchenübergreifend mehr und mehr etabliert. InstallShield übernimmt dabei eine Schlüsselrolle und macht es für Softwareunternehmen noch einfacher auf MSIX umzusteigen.“

Mit InstallShield 2020 können Entwicklerteams in wenigen Sekunden MSIX-Pakete für ihre Produkte erstellen und konvertieren. Insbesondere die Benutzerfreundlichkeit wurde dabei weiter verbessert: So können Anwender Modification-Packages für jedes beliebiges MSIX-Paket hinzufügen sowie MSIX-Core nutzen, um einen MSIX-Single-Suite-Installer für verschiedene Windows–Plattformen zu erstellen. Darüber hinaus bietet das neue Release die Möglichkeit für 64-Bit-Launcher für MSI- und Suite-Installationsprogramme und unterstützt CloudHSM-Zertifikate für digitale Signaturen in AWS-Build-Umgebungen.

„Software–Unternehmen stehen unter enormen Druck, schnell und effizient zu arbeiten und die Markteinführung ihrer Produkte zu beschleunigen“, weiß Venkat Ram Donga, InstallShield Product Manager bei Flexera. „Mit InstallShield 2020 wollen wir sie beim Erreichen dieses Ziels unterstützen. Der Support für MSIX wurde weiter ausgebaut und die Benutzerfreundlichkeit erhöht, um für Softwarehersteller eine schnelle, einfache und saubere Erstellung von MSIX-Paketen sicherzustellen.“

Interessierte finden gegen Angabe von Name, Firma und E-Mail-Adresse eine kostenlose Testversion von InstallShield 2020 Premier Edition auf der Flexera Software Webseite zum Download.