Fortinet zeichnet österreichische Top-Partner aus

Die Fortinet-Konferenz PartnerSync stand im Zeichen von FortiOS 6.0 und der Partner Awards. ACP wurde als Partner of The Year 2017 in Österreich geehrt. [...]

Fortinet, weltweit agierender Anbieter von leistungsstarken, integrierten und automatisierten Cyber-Security-Lösungen, hat Ende April die erfolgreichsten und engagiertesten Vertriebspartner des vergangenen Jahres in Österreich ausgezeichnet. Rund 120 Besucher verfolgten auf der alljährlichen Fortinet Partner-Konferenz PartnerSync im Business Park Vienna am Wienerberg, wie ACP den Partner of the Year Award entgegen nahm.

„Unsere authorisierten Fachhändler sind das Rückgrat unseres Erfolges in Österreich. Nur gemeinsam sind wir stark. Es ist die Mischung aus Engagement, Kompetenz und Begeisterung, die in Verbindung mit unseren Technologien den Unternehmen in Österreich einen echten, spürbaren Mehrwert in Sachen Sicherheit bringt“, betonte Irene Marx, Country Manager Austria von Fortinet, bei der Begrüßung der Gäste der PartnerSync.

PartnerSync als „Leuchtturm-Event“

Bereits zum zwölften Mal fand in diesem Jahr die hauseigene Fortinet-Partner-Konferenz in Wien statt – ein Event, der sich zu einer fixen Größe im Veranstaltungskalender der österreichischen IT-Partner-Landschaft entwickelt hat. Das Besondere: Neben klassischen Updates zu aktuellen technologischen Entwicklungen bei Fortinet sowie Trends am IT–Security-Markt bietet die PartnerSync zugleich vertiefende technische Workshops an, die in diesem Jahr ganz im Zeichen von FortiOS 6.0 und der nächsten Generation der Fortinet Security Fabric standen.

Auch für das Networking und den fachlichen Austausch untereinander war auf dem ganztägigen Event reichlich Platz – mit der Verleihung der Partner-Awards als Höhepunkt. „Die PartnerSync ist der Leuchtturm-Event unseres Fortinet-Jahres in Österreich. Mit den Awards möchten wir unseren Partnern sowohl höchsten Dank als auch Respekt und Wertschätzung für ihre außergewöhnlichen Leistungen und besondere Kundenorientierung zum Ausdruck bringen“, erklärte Christina Bäck, Channel Managerin für Fortinet in Österreich, bei der Award-Zeremonie.

Partner Awards in mehreren Kategorien vergeben

So konnte Bäck den prestigeträchtigen Preis des Partners of the Year 2017 an ACP überreichen. Ein umfangreiches Managed Service Angebot, veredelte Fortinet Support Services, zielgerichtete, gemeinsame Marketingaktivitäten, eine Vielzahl gut ausgebildeter und zertifizierter Techniker und eine enge Zusammenarbeit mit dem Fortinet Sales Team – diese besonderen Punkte bildeten das Fundament, von dem aus gemeinsam zu neuen Höhenflügen im vergangenen Jahr in Österreich angesetzt wurde, begründete Bäck die Auszeichnung von ACP in ihrer Laudatio.

Neben dem Partner of the Year Award vergab Fortinet noch weitere Preise. Als Newcomer of the Year 2017 wurde die CoreTEC IT Security Solutions ausgezeichnet, während die Antares-NetlogiX Netzwerkberatung aus Amstetten den Security Fabric Partner of the Year Award 2017 mit nach Hause nehmen konnte. In der Kategorie Wireless Partner of the Year 2017 räumte HXS den begehrten Preis ab.