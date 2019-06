Fortinet zeichnet rot-weiß-rote Top-Partner aus

Im Rahmen seiner Partnerkonferenz PartnerSync hat Fortinet Anfang Juni in Wien seine erfolgreichsten, heimischen Vertriebspartner gekürt. In fünf Kategorien wurden die besten IT-Dienstleister und Lösungsanbieter ausgezeichnet, die sich im vergangenen Jahr durch ihr hohes Engagement für Fortinet sowie ihre Expertise im Bereich Netzwerksicherheit abgehoben haben. [...]

„What it takes“ – unter diesem Motto hatte Fortinet in diesem Jahr seine komplett neu gestaltete rot-weiß-rote Partnerkonferenz in Wien gestellt. Neben den gewohnten Einblicken in die technologischen Entwicklungen bei Fortinet, die ganz im Zeichen des neuen Security-Fabric-Betriebssystems FortiOS 6.2 und dessen überarbeiteter Features für Cloud-Infrastrukturen und SD-WAN standen, gab es dieses Mal Motivation pur.

Dazu eingeladen war Michael Strasser. Der niederösterreichische Extremsportler erzählte den rund 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Andaz Vienna Am Belvedere auf anschauliche Art und Weise von den Abenteuern auf seiner 23.000 Kilometer langen Radtour entlang der Panamericana von Alaska bis Feuerland. Dabei schlug er die Brücke von seinem „Ice2Ice“-Projekt zu den großen IT-Projekten im Bereich Cybersecurity und ermunterte die Zuhörerinnen und Zuhörer der heimischen Fortinet-Partnerlandschaft, nicht gleich beim ersten Stolperstein aufzugeben, sondern dran zu bleiben und weiter zu machen.

Partner Awards 2018: ACP räumt erneut ab

Den Abschluss der PartnerSync, die in diesem Jahr bereits zum 13. Mal stattfand und von den Fortinet-Security-Fabric-Alliance-Partnern Nutanix und Symantec unterstützt wurde, bildete die feierliche Verleihung der Partner-Awards. „Mit den Awards zollen wir unseren Partner nicht nur Dank, sondern auch höchste Wertschätzung für ihre außergewöhnlichen Leistungen im vergangenen Jahr“, erklärte Christina Bäck, Channel Account Managerin für Fortinet in Österreich, bei der Award-Zeremonie.

So ging der Preis des „Partners of the Year 2018“ nach 2017 erneut an ACP. Dabei betonte Bäck besonders die Energie und den Ideenreichtum, mit denen ACP bei der Lösungsfindung für seine Kunden ans Werk gehe. Den neugeschaffenen Award „Special Achievement of the Year 2018“ strich hingegen d-con.net ein. Innovationsgeist, Kundenorientierung und das Erreichen des höchsten Partner-Status „Platinum“, der für exzellente Beratungsqualität steht, waren die ausschlaggebenden Punkte dafür.

Daneben wurden vier weitere Awards vergeben. Als „Fastest Growing Partner of the Year 2018“ wurde NIPCON ausgezeichnet, den Preis für das „Project of the Year 2018“ konnte Dimension Data entgegennehmen. Ebenfalls einen Fortinet-Partner-Award verbuchten Antares-NetlogiX und INNOVA IT. Während Antares-NetlogiX den Preis als „MSSP of the Year 2018“ überreicht bekam, wurde INNOVA IT zum „Newcomer of the Year 2018“ gekürt. Letztere erhalten den Preis jedoch erst Ende Juni 2019, wenn die PartnerSync einen Stopp in Innsbruck einlegt.

Die Gewinner im Überblick

Fortinet Partner of the Year 2018 – ACP

Fortinet Special Achievement of the Year 2018 – d-con.net

Fortinet Fastest Growing Partner of the Year 2018 – NIPCON

Fortinet Project of the Year 2018 – Dimension Data

Fortinet MSSP of the Year 2018 – Antares-NetlogiX

Fortinet Newcomer of the Year 2018 – INNOVA IT