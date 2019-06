Frustrierte Mitarbeiter scheuen Job-Wechsel

Arbeitnehmer in Österreich bleiben selbst dann ihrem Arbeitgeber treu, wenn sie mit ihrem Job unzufrieden sind. Das zeigt eine Umfrage des HR-Dienstleisters Robert Half. [...]

Trotz schlechter Stimmung suchen viele Angestellte nicht aktiv nach neuen Stellen. Oft scheuen sie das Risiko, keinen Arbeitsplatz zu finden. „Durch die Unzufriedenheit wird die tägliche Arbeit zur Belastung und zum permanenten Stressfaktor. Zudem besteht die Gefahr, dass der Frust auf andere Mitarbeiter übergreift und sich negativ auf die Team-Motivation auswirkt“, sagt Christian Umbs, Managing Director bei Robert Half.

Altes schätzen statt Neues wagen

Von den 251 in Österreich befragten Arbeitnehmern ist ein Viertel (26 Prozent) mit seiner momentanen Arbeitssituation unglücklich. Dennoch bemüht sich die Hälfte der Unzufriedenen nicht um einen Jobwechsel. Die Gründe: Fast die Hälfte (48 Prozent) will Vorteile beim aktuellen Arbeitgeber, wie beispielsweise ein gutes Gehalt oder flexible Arbeitsmodelle, nicht missen. Etwa ein Drittel (30 Prozent) sieht bei einem neuen Job keine Aussicht auf Verbesserung der Situation. Ein Viertel (27 Prozent) will sich nicht von den aktuellen Arbeitskollegen trennen.

Einige der Befragten fühlen sich auch unsicher, ob sie einen anderen Job finden können. Mehr als ein Viertel (27 Prozent) gibt an, der Aufwand bei Bewerbungen wäre ihnen zu groß. 18 Prozent wollen sich dem Konkurrenzkampf am Arbeitsmarkt nicht aussetzen, zwölf Prozent meinen, sie hätten nicht die nötigen Qualifikationen für einen neuen Job. 18 Prozent sagen, sie hätten einfach keine Zeit, um sich für etwas Neues zu bewerben. „Wer unzufrieden in seinem Job ist und ernsthaft wechseln möchte, sollte gut abwägen, ob tatsächlich zu wenig Zeit für die Jobsuche da ist und versuchen, die notwendige Zeit dafür freizuschaufeln“, sagt Umbs.

Keine Angst vor dem Wechsel haben

Laut dem Experten gibt es zahlreiche Angebote, die diesen Bewerbungsprozess erleichtern. „Job-Coachings geben individuelle Orientierung, Berufsnetzwerke erleichtern die Suche nach Job-Angeboten und professionelle Personalvermittler helfen mit gezielten Interviews, optimal passende Stellen für Bewerber zu finden.“ Umbs rät aber zur Vorsicht vor der Kündigung ohne neuen Job. „Prinzipiell empfehle ich, aus dem bestehenden Job heraus und geplant zu wechseln. Die Verhandlungsoptionen sind besser bei einem geplanten Wechsel und es entsteht auch keine erklärungsbedürftige Lücke im Lebenslauf“, verdeutlicht Umbs.

Ein Grund für eine Kündigung ohne Job könne sein, dass die Unzufriedenheit schon so weit fortgeschritten ist, dass ein weiterer Verbleib im alten Job unvorstellbar ist. Das könne auch soweit gehen, dass der Mitarbeiter seine Gesundheit gefährdet. Unzufriedenheit im Job dürfe nicht auf die leichte Schulter genommen werden, da sie schnell in einem Burnout oder Boreout enden kann, schließt der Fachmann.