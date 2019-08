Für Arbeit und Unterhaltung: Samsung stellt das Galaxy Tab S6 vor

Das Galaxy Tab S6 ist das bisher leistungsfähigste Tablet von Samsung und wurde für Nutzer entwickelt, denen produktives, aber auch kreatives Arbeiten wichtig ist. [...]

Das charakteristische Merkmal des Galaxy Tab S6 ist der S Pen. Mit diesem Stift, der über Bluetooth Low Energy (BLE) mit dem Tablet verbunden ist, können Anwender nach wie vor Schreiben und Zeichnen, überdies unterstützt er auch eine neue Gestensteuerung, um das Galaxy Tab S6 aus der Entfernung zu bedienen: So können Selfies und Videos intuitiv aufgenommen oder Multimedia-Inhalte gesteuert werden, ohne dass das Tablet dafür in die Hand genommen werden muss. Der S Pen lässt sich magnetisch in der Mulde auf der Rückseite befestigen und induktiv laden. Samsung nennt eine Akkulaufzeit des Stifts von bis zu 10 Stunden, die aber je nach Nutzung variieren kann.



Ein weiteres Highlight: Handschrift lässt sich mit nur einem Klick in digitalen Text umwandeln und in Anwendungen wie Microsoft Word exportieren. Nutzer können außerdem gleichzeitig Videos ansehen und Notizen oder Skizzen anfertigen. Dazu muss nur die Transparenz des Samsung Notes-Fensters angepasst werden, das über andere Apps gelegt werden kann – und schon können Bilder oder Videos als Vorlagen für Zeichnungen verwendet werden.



Eine neue Version von Samsung DeX ermöglicht, dass Nutzer einfach vom Tablet zu einer PC-ähnlichen Oberfläche wechseln – echtes Multitasking wird unterstützt. Mittels der neuen DeX-Funktionstaste auf der Tastatur des optional erhältlichen Book-Cover-Keyboards starten und beenden Nutzer DeX mit einem einzigen Tastendruck. Zudem enthält die Tastatur des Covers eine Halterung für den S Pen, einen Freiwinkelständer, ein Touchpad sowie neue Funktionstasten.

Hightech für alltäglichen Komfort

Trotz des schmalen Gehäuses von 5,7 Millimeter enthält das Tablet eine intelligente Dual-Kamera. Die 123-Grad-Ultraweitwinkelkamera ermöglicht es Anwendern, Landschaften fast so einzufangen, wie das menschliche Auge sie wahrnimmt. Eine neuronale Verarbeitungseinheit (NPU) bietet Effekte, die Fotos so aussehen lassen sollen, als wären sie von einem professionellen Fotografen aufgenommen worden.



Das Galaxy Tab S6 ist zudem das erste Samsung-Tablet, in dem der Fingerabdrucksensor im Display integriert ist. Indem Nutzer zweimal auf den Bildschirm tippen, können sie diesen schnell aktivieren, ohne einen weiteren Knopf drücken zu müssen. Zusätzlich wird das Samsung-Tablet durch Samsung Knox geschützt.



Mit SmartThings kann das Galaxy Tab S6 als Teil des Samsung Ökosystems zudem zu einer Schaltzentrale für vernetzte Geräte im eigenen smarten Heim werden. Zusammen mit dem Sprachassistenten Bixby lassen sich diese ganz einfach über Sprachbefehle steuern.

Entertainment pur

Das 10,5 Zoll große Super AMOLED-Display und die vier Lautsprecher mit Dolby-Atmos-Unterstützung von AKG lassen Spiele– und Filmfans in das Geschehen auf dem Bildschirm eintauchen.



Ein leistungsstarker 7nm-Prozessor und Game-Booster mit KI-Funktionen unterstützen Spieler, indem die Bildwiederholungsrate angepasst und Ladezeiten verkürzt werden. Dank der Partnerschaft von Samsung mit Discord können Nutzer über den Game Launcher außerdem auf neue Live-Chat-Funktionen zugreifen und so mit ihren Teamkollegen während des Spiels Strategien entwickeln. Die Discord-Funktion wird jedoch erst ab Ende August in ausgewähltenLändern im Game Launcher verfügbar sein.



Das Samsung Galaxy Tab S6 kann vom 7. bis zum 22. August vorbestellt werden. Ab dem 23. August wird das Tablet in „Mountain Grey“, „Cloud Blue“ und „Rose Blush“ in den unterschiedlichen Speichervarianten im Samsung Online-Shop und dem österreichischen Handel erhältlich sein. Die Preise sind wie folgt: