Fujitsu liefert neues Supercomputersystem an Canon

Das System, das Canon jüngst bei Fujitsu beauftragt hat, besteht aus Fujitsus Supercomputer PRIMEHPC FX1000, der die Technologie des weltweit schnellsten Supercomputers Fugaku von RIKEN und Fujitsu nutzt. Der neue Supercomputer wird voraussichtlich eine Spitzen-Rechenleistung von bis zu 648,8 TeraFLOPS erreichen. [...]

Mit diesem Supercomputer leistet Fujitsu einen Beitrag zu Canons Initiative „no prototype“ in der Produktentwicklung. Im Rahmen dieser Initiative setzt Canon 3D-CAD-Daten in analytischen Simulationen ein, um mehrere Facetten von Produkten zu bewerten, einschließlich der Funktionalität und dem Schwierigkeitsgrad der Herstellung.

Bereits in der Vergangenheit setzte Canon auf Fujitsus Supercomputer-Technologie. Jetzt tritt die Canon-Initiative in eine neue Phase, indem das neu zusammengestellte Supercomputer-System von Fujitsu erweiterte Funktionalitäten und Anwendungsbereiche der Analyse in Canons Produktentwicklungsprozess liefern soll. Das System soll in der ersten Hälfte des Jahres 2021 in Betrieb genommen werden.

Interessierte und natürlich Kunden und Partner können auf Fujitsus digitalem Event ActivateNow, das vom 13. bis 15. Oktober 2020 stattfindet, mehr zu Fujitsus Supercomputer Fugaku und dem Thema High-Performance-Computing erfahren.