Fujitsu Partner Incentive „Game of Experts” geht in die zweite Runde

Nach dem erfolgreichen Partner Incentive „Game of Experts I“ im vergangenen Jahr läutet Fujitsu die zweite Staffel von „Game of Experts“ ein. [...]

Ab sofort können sich wieder alle bestehenden Fujitsu SELECT Expert Partner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie alle Partner, die sich im Laufe des Fujitsu Geschäftsjahres 2018/19, also bis zum 31. März 2019, zum SELECT Expert ausbilden lassen, für das Programm anmelden. Informationen rund um „Game of Experts“ sowie das Registrierungsformular finden sich hier.

Mit dem Partner Incentive bieten Fujitsu und NetApp, der Hauptsponsor des Programms, seinen Channel-Partnern nicht nur attraktive Anreize zur Absatzsteigerung, sondern honorieren auch Zertifizierungen in Kombination mit Umsätzen über alle Produktgruppen hinweg. Zu gewinnen gibt es in diesem Jahr eine viertägige Reise nach Dubrovnik in Kroatien, wo die vielfach ausgezeichnete Serie Game of Thrones gedreht wurde.

Im Rahmen von „Game of Experts“ erhalten SELECT Expert Partner von Fujitsu eine definierte Anzahl an Punkten für fakturierten Umsatz in verschiedenen Produktlinien. Die Produktlinien werden dabei unterschiedlich gewichtet. Zudem gibt es wieder die monatlichen „Programm-Booster“ für ausgewählte Produktsegmente, mit denen die Partner ihre gesammelten Punkte deutlich erhöhen können. Wichtig hierbei ist, dass die erworbenen Punkte nur dann ihre Gültigkeit behalten, wenn der teilnehmende Partner für die jeweilige Produktgruppe auch die entsprechende SELECT Expert Zertifizierung nachweisen kann.

Die jeweiligen Produkte für die sieben „Boost-Monate“ werden zusammen mit den geplanten Etappen der Reise nach Kroatien monatlich im Partnerportal freigeschaltet. In diesem Monat stehen beispielsweise die Client Computing Devices im Fokus.

Neu ist in diesem Jahr, dass die Partner in fünf anstatt in vier Umsatzklassen gewertet werden. Damit möchte Fujitsu noch mehr Partnern von unterschiedlicher Größe die Möglichkeit geben, sich gemeinsam mit Fujitsu auf Wachstums-Reise zu begeben. Zu den 25 Gewinnern, die mit Fujitsu nach Dubrovnik reisen dürfen, zählen die Partner mit dem prozentual stärksten Wachstum pro Umsatzklasse, die drei Partner mit der höchsten Punktzahl in den Wertungen pro Produktlinie sowie der Partner, der den höchsten Umsatz in der Kategorie PRIMEFLEX erzielt hat.

Louis Dreher, Senior Director Channel Sales Central Europe bei Fujitsu, kommentiert: „Das Partner Incentive ‚Game of Experts’ war im letzten Jahr ein großer Erfolg und hat unsere SELECT Expert Partner begeistert. Daher freuen wir uns sehr, uns erneut mit unseren Partnern auf Abenteuerreise begeben zu dürfen. Mit Programmen wie ‚Game of Experts‘ möchten wir unseren Partnern immer wieder neue Anreize geben, gemeinsam mit uns das Channel-Geschäft voranzutreiben. Wir freuen uns auch in diesem Jahr auf eine rege Teilnahme.“