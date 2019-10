Fujitsu und SAP bringen Loss Prevention-Lösung für den Handel auf den Markt

Fujitsus Lösung gegen Diebstahls- und Betrugsversuche am Point of Sale (POS) im Einzelhandel kann ab sofort über SAP als Solution Extension (SOLEX) bezogen werden. [...]

Das laut Anbieter flexible und webbasierte Tool ist Bestandteil des Connected Retail-Portfolios von Fujitsu. Es analysiert Kassen-Transaktionsdaten, zeigt verdächtige bzw. ungewöhnliche Vorgänge am POS sofort an und trägt damit nicht nur zur Eindämmung von Diebstahl- und Betrugsfällen bei, sondern hilft auch, bereits etablierte Geschäftsprozesse zu optimieren.

Die Lösung basiert auf der SAP Customer Activity Repository-Plattform. Diese konsolidiert alle Transaktionsinformationen, die bisher in unterschiedlichen Formaten und Ablageorten gespeichert waren. Die Customer Activity Repository-Plattform nutzt In-Memory-Computing von SAP HANA und soll damit in der Lage sein, Händlern in nahezu Echtzeit einen Überblick über ihre Bestände, Kunden und Abverkäufe am POS zu geben.

Fujitsu bietet eigenen Angaben zufolge eine der wenigen SAP-nativen Loss Prevention-Lösungen auf Grundlage der SAP Customer Activity Repository-Plattform. Damit soll SAP CAR einen erheblichen Mehrwert erzeugen – sowohl durch die automatisierte Registrierung verdächtiger Vorgänge als auch durch die Möglichkeit einer schnellen Analyse großer Datenmengen. Damit lassen sich kritische oder fragliche Abläufe einzelner Filialen oder Ketten miteinander vergleichen und entsprechende Benchmarks setzen. Die Daten können einfach und nutzerfreundlich abgefragt sowie ansprechend mit Grafiken aufbereitet präsentiert werden.

Dazu Richard Clarke, Global Head of Retail bei Fujitsu: „Diebstähle durch Kunden sorgen für den größten Schwund bei den Warenbeständen – aber insgesamt sind jene Schäden höher, die durch Mitarbeiter verursacht werden. Dabei muss nicht einmal böser Wille im Spiel sein, vielfach sind es auch Prozessfehler. Das kann sich über die Zeit zu erheblichen Beträgen aufsummieren. Um genau hier einen wirksamen Hebel ansetzen zu können, stellen Fujitsu und SAP jetzt dieses intuitiv bedienbare Tool bereit. Händler können finanziell stark davon profitieren, wenn sie beim Schutz ihrer Waren und Bestände zu innovativen Ansätzen greifen.“

Achim Schneider, Global Head of Retail bei SAP, ergänzt: „Im Rahmen der Co-creation mit Fujitsu haben wir die Funktionalitäten der SAP CAR-Plattform entscheidend ausgeweitet. Nun haben Händler viele neue Möglichkeiten – alle dank der wertvollen Einblicke mit geradezu transformativem Potenzial. Im Endeffekt kann SAP Loss Prevention by Fujitsu den Return on Investment im Handel signifikant erhöhen.”