Gernot Hofstetter ist Geschäftsführer von NFON Österreich

Der paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter NFON Gernot Hofstetter zum Geschäftsführer von NFON Österreich ernannt. Als Geschäftsführer verantwortet er die Bereiche Sales in Österreich und darüber hinaus in CEE. [...]

Gernot Hofstetter verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung als Sales Director bei Interoute Austria, zuletzt war er als Niederlassungsleiter tätig. „Die digitale Transformation weiter voranzutreiben, ist eine großartige Aufgabe. Mit NFON legen wir unseren Schwerpunkt auf ein erstklassiges Kundenerlebnis und höchste Datensicherheitsstandards. Österreich und Ost-Europa spielen eine wichtige Rolle in der europäischen Digitalisierung. NFON bietet eine erstklassige und hochskalierbare Technologieplattform für die Zukunft der Business–Kommunikation„, so Hofstetter. Er folgt auf Markus Krammer, Vice President Products & New Business, der seit Januar die Gesellschaft als Interims-Geschäftsführer leitete.

„Österreich ist einer der Schlüsselmärkte in Europa und Gernot wird auch in CEE einen wesentlichen Teil zur Erfüllung unserer Wachstumsstrategie beitragen – es gilt ein enormes Marktdurchdringungspotenzial zu nutzen. Wir wollen die Nummer 1 in Europa werden“, sagt César Flores Rodríguez, CSO von NFON. Gernot Hofstetter berichtet direkt an César Flores Rodríguez.