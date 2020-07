Gernot Silvestri übernimmt Leitung des Beratungsgeschäfts bei adesso Austria

Gernot Silvestri übernimmt als Head of Consulting die Leitung des Beratungsgeschäfts bei adesso Austria. Silvestri war über 28 Jahre im Bundesrechenzentrum tätig, wo er an vielen großen IT-Projekten der Bundesverwaltung beteiligt war. [...]

Silvestri startete seine berufliche Karriere im Jahr 1988 bei der EDV GesmbH in Wien. Der gebürtige Wiener studierte Rechtswissenschaften an der Johannes Kepler Universität Linz und lebt heute mit seiner Familie und seinem Golden Retriever in Langenlois.



„Gernot Silvestri ist authentisch, ein Manager mit Handschlagqualität, der voller Ideen und Gestaltungswillen steckt. Mit seinem umfangreichen Erfahrungsschatz ist er genau der richtige Mann für adesso. Silvestri kennt aus eigener Erfahrung die Bedürfnisse eines Kunden und auch die Ansprüche von Unternehmen an IT-Dienstleister. Gemeinsam mit unseren Consultants, mit Jürgen Leitner, unserem Head of Delivery, und allen adessi wird er die digitale Reise bei Bestands- und Neukunden antreten“, freut sich Reto Pazderka, Geschäftsführer bei adesso Austria, auf die Erweiterung des Managements durch Gernot Silvestri.

Zukunftsorientierte Trends

„Wissensvermittlung und Wissensaufbau steht für mich über der Mitarbeiterführung. Denn wir alle, KollegInnen und KundInnen profitieren vom gegenseitigen Wissenstransfer. Aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit mit IT-Dienstleistern kenne ich die Seite als Auftraggeber sehr gut. Daher möchte ich mein umfangreiches Know-how nun mit meinen KollegInnen teilen, um gemeinsam mit unseren AuftraggeberInnen Lösungen zu realisieren, die auf zukunftsorientierte Trends setzen. Denn die Aufgaben für die IT sind unendlich, es wird immer neue Entwicklungen und Projekte geben“, so Silvestri über seine neuen beruflichen Herausforderungen.



In enger Zusammenarbeit mit Reto Pazderka und Jürgen Leitner wird Gernot Silvestri das Geschäft von adesso in Österreich gestalten. Als hersteller- und produktunabhängiger Anbieter werden Digitalisierungsvorhaben von adesso individuell auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten und stellen den Mehrwert für Aufraggeber in den Mittelpunkt. Die digitale Reise kann für Gernot Silvestri, sein Team und seine KundInnen beginnen.