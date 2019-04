Geschäftsmöglichkeiten in einem Mainstream-Markt für Drohnenlieferung

Frost & Sullivan-Experten: Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen aus anderen Branchen wird Kommerzialisierungsprozess beschleunigen. [...]

Da allein die Zahl der Lieferdrohnen in der globalen eCommerce-Branche bis 2025 auf 2,2 Millionen Einheiten ansteigen soll, wird die Nachfrage nach Drohnenwartung, -reparatur und -instandhaltung stark ansteigen. In mindestens 15 Ländern, darunter Australien, die USA, Großbritannien, Kanada, Japan und die Schweiz, werden von spezialisierten Unternehmen wie Flirtey, Flytrex und Zipline sowie branchenübergreifenden Unternehmen wie Amazon, Alphabet, Alibaba, JD.com, Airbus und UPS Versuche in der Drohnenlieferung durchgeführt. Der Eintritt von Großunternehmen aus anderen Branchen bedeutet einen enormen Schub für den Markt, da sie ihre Expertise in den Bereichen Technologie, E-Commerce, Luftfahrt und Logistik nutzen können, um die Markteinführung zu beschleunigen.

„Schnellere Lieferungen, reduzierter Straßenverkehr, Zugang zu abgelegenen Gebieten, genaue Lieferkoordination und mehr Komfort machen Drohnen zu einem attraktiven Angebot für die letzte Meile“, erklärt Joe Praveen Vijayakumar, Mobility Consulting Vice President bei Frost & Sullivan. „Angesichts des enormen Anwendungsbereichs der Technologie arbeiten Drohnenlieferanten mit Unternehmen von Drohnen-Softwareplattformen zusammen, um fortschrittliche künstliche Intelligenz (KI) und autonome Flugfähigkeiten zu entwickeln. Es besteht auch ein erhebliches Potenzial, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die Rotoren und Propeller der nächsten Generation entwickeln, die Mündungsschall erzeugen können.”

Die aktuelle Frost & Sullivan Studie mit dem Titel Analysis of the Drone Delivery Landscape and the Evolving Business Opportunities, 2018 untersucht die aktuellen und zukünftigen Trends im Markt für Drohnenlieferung. Sie stellt technologische Herausforderungen, verschiedene Arten von Lieferdrohnen und die Profile der wichtigsten Anbieter vor. Für die Studie wurde der Markt nach Drohnentyp segmentiert: Multikopter, Trikopter, Quadkopter, Hexakopter und Oktokopter sowie Festflügel- und so genannte ‘Transitional’ Drohnen. Die Studie untersucht zudem die aufkommenden Vorschriften im Bereich gewerblicher Drohnenlieferung auf der ganzen Welt und identifiziert Länder mit vorteilhaften Verordnungen für den kommerziellen Drohnenbetrieb.

„Des Weiteren sind Investitionen in robuste Cybersicherheit entscheidend, um die Einführung von Drohnenlieferungssystemen zu erhöhen,” bemerkt Vijayakumar. „Das Aufkommen von Blockchain im kommerziellen Drohnenmarkt wird Drohnendienste sicherer, präziser und leichter zum Nachverfolgen und regulieren sein. Blockchain kann mit Hilfe von Kryptographie die Kommunikation untereinander, mit dem Mobiltelefon des Kunden als auch mit der Einsatzzentrale sicherer machen.”

Die Regulierungslandschaft entwickelt sich entsprechend dieser Marktentwicklung. Viele Staaten in den USA erlassen Vorschriften und Gesetze, die die Zwecke und Umstände definieren, unter denen Drohnen eingesetzt werden können und dürfen. Da die Bereitstellung von Drohnen zunehmend zum Mainstream wird, werden Unternehmen größere Wachstumschancen verzeichnen, die sich aus folgenden Faktoren ergeben:

mit Drohnen, die auf die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Anwendungsbereiche optimiert sind. Dies wird zu einer Reihe von Geschäftsmodellen und Ertragsquellen führen;

Aufbau unterstützender Infrastrukturen, einschließlich Distributionszentren, Lieferplattformen und einem Netzwerk von Ladestationen, um einen reibungslosen Betrieb der Drohnenlieferung zu gewährleisten;

enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Regierungsbehörden, um den Prozess der Festlegung von Regeln für die Bereitstellung von Drohnen zu beschleunigen;

Bewältigung von Herausforderungen im Zusammenhang mit Sicherheit, Flugsicherung und Lärm.