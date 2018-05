Google Drive bekommt ein Facelifting

Die Anpassungen seien vor allem deshalb nötig, um den G-Suite-Produkten ein einheitliches Erscheinungsbild zu geben, so das Unternehmen. Demnach wurden einige Schaltflächen und Symbole verschoben und visuelle Optimierungen zugunsten des neuen Material-Design-Prinzips der G Suite vorgenommen. Die genauen Änderungen in Google Drive führt der Suchmaschinenprimus in einem eigenen Blog-Eintrag auf: Das Logo in der oberen linken Ecke wurde durch das Google-Drive-Logo ersetzt. Kam an dieser Stelle bisher ein benutzerdefiniertes Firmenlogo zum Einsatz, findet sich dieses nun in der rechten oberen Ecke wieder.