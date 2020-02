Google Photos schickt ausgedruckte Bilder zu

Jeden Monat kommen automatisch zehn Aufnahmen per Lieferung direkt nach Hause. [...]

Der Online-Fotodienst Google Photos testet in den USA momentan einen neuen Service, mit dem Abonnenten jeden Monat automatisch eine Auswahl aus zehn ihrer besten Bilder in gedruckter Form erhalten. Google Photos wird dabei die Fotos selbst auswählen, die Abonnenten geben lediglich an, auf welchen Motiven der Fokus liegen soll.

„Beste Erinnerungen“

„Durch diesen Service schicken wir Ihnen jeden Monat Ihre besten Erinnerungen direkt nach Hause. Sie machen sich perfekt auf dem Kühlschrank, in einem Rahmen oder als Geschenk“, heißt es von Google Photos. Der monatliche Preis beläuft sich im Testlauf auf 7,99 Dollar (etwa 7,20 Euro).

Die Abonnenten des Google-Service können sich ein Motiv aussuchen, das bei der Bilderauswahl besonders wichtig sein soll. Drei Themen sind momentan erhältlich. „Most people and pets“ konzentriert sich auf Menschen und Tiere, „Mostly landscapes“ auf schöne Landschaften. „A little bit of everything“ bietet einen Mix aus verschiedenen Motiven.

Google setzt auf Druck

Nur mit einer Einladung von Google Photos können Nutzer am Testlauf des Abonnements teilnehmen. Der Service wird momentan auch nur in den USA getestet. In den vergangenen Jahren hat Google Photos zunehmend auf Druckverfahren gesetzt. Beispielsweise ist es US-Kunden seit 2019 möglich, ihre Fotos bei der Supermarktkette Walmart direkt auszudrucken. Außerdem können sie seit dem vergangenen Jahr ihre Bilder auf eine Leinwand drucken lassen.