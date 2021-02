Gregor Grindjan ist neuer Chief Operating Officer bei SAP Österreich

Seit 1. Februar zeichnet Gregor Grindjan als neuer Chief Operating Officer für SAP Österreich verantwortlich. Durch seine langjährige Erfahrung bei SAP und seine umfassende Expertise wird er gemeinsam mit der neuen Geschäftsführerin Christina Wilfinger und dem ebenso neu aufgestellten Management-Team strategische Prozesse vorantreiben, um Kunden bestmöglich im Cloud-Business unterstützen zu können. [...]

„Die heutige dynamische Welt verlangt von allen Unternehmen, Geschäftsprozesse schnell an sich verändernde Marktbedingungen anpassen zu können“, konstatiert Gregor Grindjan, „mit unserem Produktportfolio und der neuen Strategie ‚RISE with SAP‘ bieten wir unseren Kunden die durchgängige Geschäftsprozesstransformation als ‚Business Transformation as a Service‘ an.“

Er übernimmt diese Funktion von Petra Schittler, die seit dem 1. Februar das Management für die gesamte Presales-Organisation der Region Central and Eastern Europe (CEE) verantwortet. Vor diesem Karriereschritt entwickelte er als Head of Digital Supply Chain mit seinem Team in 17 Ländern der Region CEE neue Themen rund um das SAP Supply Chain-Portfolio weiter.

Davor war Grindjan bereits sechs Jahre erfolgreich als Account Executive für Large Enterprise Kunden im Segment produzierende Unternehmen tätig. Seine Karriere bei SAP startete der 38-jährige Wiener 2011 im Vertrieb für SAP-Cloudlösungen und war für den Aufbau des Cloud-Markts und der entsprechenden Partnerlandschaft in diesem Bereich verantwortlich. Vor seinem Wechsel zu SAP arbeitete Grindjan u.a. bei Siemens, NӧM AG und Battenfeld Kunststoffmaschinen in beratender Funktion für die Supply Chain.

Grindjan hat zwei Universitätsabschlüsse, einen Master in Prozess- und Produktionsmanagement und ein Diplom (FH) in Wirtschaftsingenieurwesen. Darüber hinaus unterrichtete er als Dozent an der Fachhochschule Wiener Neustadt.