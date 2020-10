Hälfte der Industrieunternehmen erwartet mehr Sicherheit durch IoT

Die Digitalisierung industrieller Infrastrukturen nimmt weiter zu, so dass 55 Prozent der Unternehmen zuversichtlich sind, das Internet der Dinge werde den Sicherheitsstatus industrieller Kontrollsysteme (Industrial Control Systems, ICS) maßgeblich verändern. [...]

Aktuellen Kaspersky-Untersuchungen („The State of Industrial Cybersecurity in the Era of Digitalization“) zufolge, haben 20 Prozent der Befragten in ihrer Sicherheitsplanung bereits einen verstärkten Fokus auf IoT-bezogene Vorfälle gelegt, jedoch sind bisher Sicherheits-Lösungen gegen solche Bedrohungen noch nicht ausreichend implementiert.

Die Industrie wird zunehmend digitaler und implementiert Industrie 4.0-Standards – trotz der Marktabschwächung infolge der COVID-19-Pandemie. So planen, laut McKinsey & Company, 90 Prozent der Fachkräfte innerhalb der Fertigung und Lieferkette weiter in Digitalisierung zu investieren.

Gleichzeitig schärft die wachsende Zahl von Digitalisierungsprojekten – etwa hinsichtlich IoT im industriellen Einsatz – das Bewusstsein für die damit verbundenen Risiken. Für jedes fünfte Unternehmen (20 Prozent) sind Angriffe auf das IIoT bereits zu einer der grundlegenden Cybersicherheitsherausforderung geworden, noch vor anderen schwerwiegenden Bedrohungen wie Datenschutzverletzungen (15 Prozent) oder Angriffen auf die Lieferkette (15 Prozent). Ihre Bewältigung erfordert zunehmend die Einbeziehung von Sicherheitsexperten, nicht nur von IT-Teams. Dessen sind sich Unternehmen bereits bewusst: so arbeitet bei fast der Hälfte (44 Prozent) das IT-Sicherheitspersonal an Initiativen zum Schutz digitalisierter OT-Systeme.

Cybersicherheit häufig noch nicht ausreichend implementiert

Die Kaspersky-Analyse zeigt darüber hinaus, dass sich aktuell noch nicht alle Unternehmen den potenziellen Bedrohungen des Internets der Dinge gewachsen fühlen. So haben lediglich 19 Prozent eine Lösung zur aktiven Netzwerk- und Datenübertragungsüberwachung und 14 Prozent eine Software zur Erkennung von Netzwerkanomalien implementiert. Dabei ermöglichen genau diese, verdächtige Veränderungen oder schädliche Aktivitäten in IoT-Systemen zu verfolgen.

„Industrieunternehmen implementieren zwar zunehmend verbundene Geräte und smarte Systeme, sie sollten dabei jedoch nicht den Schutzfaktor außer Acht lassen und die gleiche Effizienz bezüglich des Sicherheitsniveaus an den Tag legen“, kommentiert Grigory Sizov, Head of KasperskyOS Business Unit bei Kaspersky. „Bereits in der Anfangsphase eines Projekts gilt es, Cybersicherheit als elementares Element technologischer Überlegungen einzubeziehen. IIoT-Komponenten müssen in ihrem Kern sicher sein, um die Möglichkeit eines Angriffs auf sie auszuschließen. Zusammen mit dem Schutz des Datenverkehrs und anderen Technologien macht dies das gesamte System von Anfang an sicher und gegen Cyber-Risiken immun.“

Kaspersky-Tipps zum Schutz von IIoT-Systemen