Handverlesene IT-Security-Technolgien für den IT-Channel

Der Managed Security Services Distributor (MSSD) Cyber Monks verfolgt ein neuartiges Konzept zur optimalen Unterstützung des IT-Channels, indem es diesem die modernsten IT-Security-Technologien und flexible Geschäftsmodelle bietet. [...]

Die Spezialisten des Managed Security Services Distributor (MSSD) Cyber Monks untersuchen, testen und hosten die innovativsten und bahnbrechendsten IT-Security-Technologien gegen die neuesten, aufkommenden Bedrohungen (einschließlich Zero-Day-Exploits). Dieser Dienst versetzt Cyber-Monks-Channelpartner in die Lage, ihre Kunden effizient gegen die neuesten Bedrohungen aus dem Cyberspace zu schützen. Zudem unterstützt Cyber Monks seine Channelpartner mit flexiblen Abrechnungsmodellen, die keine Vorabinvestitionen erfordern: Eine der größten Herausforderung bei Cybersecurity-Lösungen besteht nämlich darin, dass sie teuer sind und enorme Investitionen erfordern, insbesondere in Form von Lizenzgebühren. Die Standard-Geschäftsmodelle erlauben es Resellern, Systemintegratoren, VARs und anderen IT-Dienstleistern nicht, ihren Kunden finanzielle Flexibilität zu bieten. Das bedeutet, dass sich viele Unternehmen nicht das Beste in Sachen Cybersecurity leisten können und ihre IT-Dienstleister gezwungen sind, sie für die fortschrittlicheren Bedrohungen anfällig zu machen. Cybersecurity wird zu einem Privileg für die wohlhabendsten Organisationen.

Dies ändert sich mit dem MSSD-Modell von Cyber Monks. Der MSSD stellt seinen Channelpartnern bahnbrechende Cybersecurity-Technologien in Form von Managed Services auf einer lokalen Plattform zur Verfügung. Sie profitieren von einer Auswahl flexibler Abrechnungsmodelle. Diese ermöglichen es den Channelpartnern, ihren Kunden attraktive und flexible Preise anzubieten, ohne im Voraus Investitionen tätigen zu müssen.

Die Unternehmenszentrale von Cyber Monks befindet sich in Frankfurt am Main und deckt den europäischen Markt ab. Darüber hinaus unterhält der MSSD ein Joint Venture mit MEA Tec in Dubai, das den Mittleren Osten abdeckt.

„Mit der Etablierung des ersten MSSD, der sich auf die fortschrittlichsten Cybersecurity-Technologien spezialisiert hat, gehen wir auf ein dringendes Bedürfnis des IT-Marktes im Allgemeinen und des IT-Channels im Besonderen ein“, erläutert Anas Handous, CEO von Cyber Monks. „Unternehmen und Behörden gegen die neuesten, fortschrittlichsten Cyber-Attacken zu schützen, ist eine enorme Herausforderung. Die Produkte der großen, traditionellen IT-Sicherheitsanbieter sind dieser Herauforderung häufig nicht gewachsen. Es gibt jedoch weniger bekannte Cybersecurity-Lösungen, die Unternehmen selbst vor den fortschrittlichsten Bedrohungen schützen. Diese Lösungen kommen oft von kleinen, spezialisierten Unternehmen, die keinen umfangreichen, lokalen Support für Channelpartner und deren Kunden anbieten können. Genau hier kommen wir ins Spiel: Wir finden die besten Lösungen und hosten diese für unsere Channelpartner. Darüber hinaus bieten wir unseren Channelpartnern Unterstützung bei der Lead-Generierung und beim professionellen Vertrieb sowie technischen Support und Schulungen.“

Cyber Monks bietet seinen Channelpartnern Lösungen, die Künstliche Intelligenz, Machine Learning und Deep Learning nutzen, damit sie ihre Kunden gegen aufkommende Bedrohungen und Zero-Day-Exploits beschützen können. Die Lösungen, die Cyber Monks für seine Partner und ihre Kunden testet und hostet, sind handverlesen und decken ein breites Cybersecurity-Spektrum ab. Zu den Anbietern im Cyber Monks-Portfolio zählen Agari, ARTEC, Authlogics, Dataguise, Deep Instinct, Enginsight und SecureAuth.