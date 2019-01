Hans Greiner neuer General Manager für Cisco Österreich, Kroatien und Slowenien

Hans Greiner (54) leitet ab Februar als General Manager Cisco in Österreich, Kroatien und Slowenien. Er ist ein erfahrener IT-Manager mit langjähriger Expertise. [...]

Hans Greiner verfügt bereits über eine langjährige Management-Erfahrung bei Cisco, nachdem er seit mehr als dreizehn Jahren in allen Kernbereichen des Unternehmens in Österreich und der Region tätig ist. Bis vor kurzem war er als Sales Manager und Mitglied des Management Boards für Cisco Österreich verantwortlich. Der gebürtige Niederösterreicher war zuvor, nach dem Wirtschaftsstudium an der Universität Wien und einem Master of Business Administration der Universität Edinburgh, auch bereits in führenden Positionen in anderen IT-Unternehmen, etwa Oracle, tätig.

Hans Greiner über die neue Aufgabe: „Wir arbeiten bei Cisco mit großer Leidenschaft an der ständigen Weiterentwicklung neuer digitaler Trends und Innovationen. Zusammen mit unseren Partnern möchten wir die Digitalisierung in Österreich mitgestalten. Der strategische Schwerpunkt ist dabei, dass wir die Möglichkeiten nutzen, die uns Netzwerke, inklusive 5G, zukünftig bieten, und unseren Kunden dadurch einen Wettbewerbsvorteil schaffen.“