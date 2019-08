Highlights des Rahmen- und Kongressprogramms der it-sa: Datenschutz, IoT und „Mythos KI“

Vom 8. bis 10. Oktober informieren sich auf der it-sa in Nürnberg C-Level-Entscheider und Experten wieder über aktuelle IT-Sicherheitstrends. [...]

Vom 8. bis 10. Oktober informieren sich auf der it-sa in Nürnberg C-Level-Entscheider und Experten wieder über aktuelle IT-Sicherheitstrends. Das Rahmenprogramm der weltweit ausstellerstärksten Fachmesse bietet dafür zahlreiche Möglichkeiten: Auf Fünf Vortragsbühnen informieren Experten ausstellender Unternehmen, Verbände und Institutionen über aktuelle Bedrohungen und demonstrieren, wie sich Unternehmen davor schützen können. Vertiefendes Fachwissen vermittelt Congress@it-sa, das begleitende Kongressprogramm.

it-sa insights bündeln Highlights im Forenprogramm

Herausragende Programmpunkte in den fünf offenen Foren werden als „it-sa insights“ ausgewiesen. Hier teilen Experten ihr Wissen in Diskussionsrunden und produktunabhängigen Einzelbeiträgen. Speziell für KMUs bringt der Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands e.V. (BVMW), das Thema IT-Sicherheit auf die Agenda: Die Diskussionsrunde am ersten Messetag widmet sich Themen wie dem Risikofaktor Mensch und typischen Angriffsszenarien wie Social Engineering. Handfeste Erfahrungswerte mit Gamification zur Mitarbeitersensibilisierung verspricht der Impulsvortrag „Komm, lass uns spielen“ von Deutsche Post DHL Group. Weitere Vorträge behandeln beispielsweise die zivilrechtliche Haftung bei Cybersicherheitsvorfällen, Datenschutzfragen beim Einsatz künstlicher Intelligenz, IoT-Anwendungen und Big Data oder Automatisierung und Visualisierung für Forensik und Monitoring.

Congress@it-sa geht dem Mythos KI nach

Congress@it-sa startet bereits am Vortag der it-sa und begleitet die Fachmesse unter anderem mit Beiträgen zu den Themen Cyber-Resilienz, Datenschutz oder SAP Security. Über den „Mythos KI“ informiert die Firma cirosec bereits am Montag, den 7. Oktober. Schließlich ist die Frage, ob der Einsatz künstlicher Intelligenz die IT-Sicherheit revolutioniert, eine der derzeit meistdiskutierten Fragen in der IT-Sicherheitsgemeinde – Lösungsanbieter und Anwender sind auf der Suche nach Einsatzmöglichkeiten. Die von der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung jährlich in Kooperation mit dem IT-Planungsrat ausgerichtete Jahrestagung der IT-Sicherheitsbeauftragten in Ländern und Kommunen ist zur it-sa 2019 erneut im Kongressprogramm, genauso wie der IT-Grundschutz-Tag des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik.