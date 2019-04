Hochauflösende Karten aus dem Weltraum sollen autonomes Fahren revolutionieren

Das Toyota Research Institute-Advanced Development (TRI-AD), der Weltraumtechnologiepionier Maxar Technologies (Maxar) und der IT-Dienstleister NTT DATA Corporation arbeiten künftig bei der Erstellung automatisierter HD-Karten für autonome Fahrzeuge zusammen. [...]

Die Karten sollen dabei auf hochauflösenden Satellitenbildern aufbauen. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Automated Mapping Platform (AMP) voranzutreiben, TRI-Ads Konzept einer öffentlichen Softwareplattform, und die Skalierbarkeit autonomen Fahrens zu realisieren.

Autonome Fahrzeuge verwenden eine Vielzahl von Echtzeitsensoren, um eine sichere Fahrt zu gewährleisten. Für eine einwandfreie Funktionsweise müssen diese Sensoren mit einer HD-Karte abgeglichen werden. Laut TRI-AD-Analyse decken HD-Karten weniger als ein Prozent des globalen Straßennetzes ab, da unter der Annahme, dass hochauflösende Karten für das gesamte Autobahn-Netz für die USA, China, Deutschland und Japan (0,23 Mio. km) verfügbar wären, das weniger als ein Prozent des globalen Straßennetzes (39,5 Mio. km) bedeutet. Bevor autonome Fahrzeuge zu einer gängigen Mobilitätstechnologie werden können, ist es daher notwendig, die Kartenabdeckung von Stadtgebieten und Landstraßen auszudehnen. Eine aus Satellitenbildern erstellte HD-Karte ermöglicht es der Fahrsoftware, mehrere Datenquellen miteinander zu vergleichen sowie dem Fahrzeug Signale zu geben, sodass eine sichere Fahrt gewährleistet werden kann.

Die Kooperationspartner TRI-AD, Maxar und NTT DATA arbeiten gemeinsam an einer Machbarkeitsstudie, um Satellitenbilder in fahrzeugfreundliche HD-Karten zu verarbeiten. Auf der Grundlage von Maxars cloudbasierter Geospatial Big Data Plattform (GBDX) werden Bilder aus der optischen Satellitenbild-Bibliothek von Maxar in die Algorithmen von NTT DATA eingespeist. Mithilfe von KI werden dabei Informationen extrahiert, die für das Erstellen eines detaillierten Straßennetzes erforderlich sind. Auf dieser Basis wird TRI-AD HD-Karten zur Verfügung stellen, die aus der Cloud von TRI-AD in Toyota-Testfahrzeuge geliefert werden. Die Gruppe konzentriert sich zunächst darauf, eine automatisierte HD-Karte für ein vordefiniertes Gebiet der Metropolregion Tokio zu erstellen. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, automatisiertes Fahren zukünftig auf allen Straßen zu unterstützen.

Beispiel einer High-Definition-Karte für Autonomes Fahren basierend auf dem eingangsgezeigten Satellitenbild. (c) NTT DATA

„Die jüngsten Fortschritte in der Elektronik und Luft- und Raumfahrttechnik ermöglichen höhere Auflösungen und häufigere Aktualisierungen der Bilder aus Satelliten-Anlagen,“ erklärt Mandali Khalesi, Vizepräsident für Automatisiertes Fahren am TRI-AD. „Darüber hinaus hilft Machine Learning, automatisiert und integriert den Zusammenhang zwischen Straßenelementen und Bilddaten herzustellen.”

„Hochauflösende Karten sind ein wesentliches Element für die Navigation und Sicherheit autonomer Fahrzeuge“, betont Paul Granito, Maxars Vizepräsident für Global Sales. Dieses neue, innovative Projekt zeige, dass es eine wachsende Nachfrage nach unseren hochauflösenden Bildern und Geodaten gebe, so Granito.

„NTT DATA ist seit zwanzig Jahren im Satellitenbildgeschäft tätig. Unsere 3D-Karten der Marke AW3D stellen wir global zur Verfügung“, erklärt Katsuichi Sonoda, Vice President und Head of Social Infrastructure Solution Sector bei NTT DATA. In diesem Projekt nutze man die Kompetenzen von NTT DATA im Bereich KI und Bildverarbeitung, um die Abdeckung von hochauflösenden Karten schnell, skalierbar und kostengünstig zu erweitern, so Sonoda und ergänzt: „In Zukunft wollen wir daher die weltweiten Straßennetze aus dem Weltraum heraus abbilden.“