Huawei Austria verstärkt Channel-Team

Mit Helmut Degenhard (45) und Michael Schuh (41) startet Huawei Technologies Austria personell verstärkt ins neue Jahr. Die beiden IT-Profis bringen langjährige Erfahrung aus nationalen und internationalen Unternehmen mit in den Vertriebskanal-Bereich des Telekommunikationsspezialisten. [...]

Huawei Technologies Austria investiert in diesem Jahr stärker als zuvor in seine Vertriebskanalpolitik, um insbesondere den Multi-Channel-Zugang breiter auszubauen. Um eine erfolgreiche Entwicklung zu gewährleisten, holte Huawei zwei ausgewiesene Experten an Bord: Helmut Degenhard (Channel & Distribution Business Development Manager) und Michael Schuh (Channel Sales Manager) verstärken das Channel-Team rund um Markus Haringer (Channel Sales).

Visionär und Impulsgeber

Helmut Degenhard bringt breit gefächertes Know-how aus dem Endkunden-, Dienstleistungs-, Mobilfunk- und Distributionsbereich mit. Er arbeitete bereits während seines Studiums der Handelswissenschaften als Technical Administrator und Process Analyst in einem Verlag, heuerte 1998 bei der damaligen ONE GmbH als Network Design Engineer an und wechselte vier Jahre später als Network Security Manager zu einem namhaften IT-Dienstleistungsunternehmen. Nach zwölf Jahren bei einem internationalen agierenden IT-Distributor, wo er unter anderem in den Bereichen Netzwerk, Cyber Security und Künstliche Intelligenz tätig war, verantwortet Degenhard nun insbesondere die strategische Entwicklung des Channel-Bereichs und der Distributions- Partner von Huawei Austria.

„Das breite Portfolio von Huawei sucht Seinesgleichen. Wir wollen Unternehmen helfen, optimalen Nutzen daraus zu ziehen und Digitalisierung mit echtem Mehrwert zu realisieren“, erklärt der gebürtige Niederösterreicher seine Ziele. „Wir bieten Unternehmen die Möglichkeit, die richtigen Hebel umzulegen, um ihre Effizienz zu steigern, ihr ungenutztes Innovationspotenzial zu entfalten und damit zukunftsorientiert erfolgreich zu sein.“

Potenzial nutzen

Michael Schuh absolvierte eine Fachhochschulausbildung für Marketing und Sales und bringt umfassende Erfahrung aus der IT-Branche mit: Er war bereits für namhafte Unternehmen wie Midas Mikro-Datensysteme, Canon, Interxion, Winterheller und ALSO tätig und bekleidete dabei unterschiedlichste Funktionen – unter anderem als Business Unit Manager, Sales Manager und Head of Business Development. Nach einem branchenexternen Intermezzo als Leiter Indirekter Vertrieb und Network Manager bei Air Liquide Austria (einem Unternehmen in den Bereichen Gasen für Industrie, Medizin und Umweltschutz) kehrt der gebürtige Wiener und Wahl-Niederösterreicher nun in die Technologie-Welt zurück und will bei Huawei den Channel-Bereich weiter vorantreiben.

„Huawei mit seinen 187.000 Mitarbeitern weltweit vereint enormes Know-how und Potenzial. Ich schätze die Umsetzungsstärke, die Supportbereitschaft und die Hands-on-Mentalität des Unternehmens“, so Schuh. „Mein Ziel ist es, die Stärken Huaweis noch stärker in den Enterprise-Bereich zu transportieren und gemeinsam mit unseren Partnern Pionierarbeit zu leisten.“