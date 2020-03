Huawei baut eigenen Streamingdienst

Nach dem Handelsstreit mit den USA baut Huawei sein eigenes Mobile-Universum. Das Neuste: Huawei Music, ein Musik-Streamingdienst. [...]

Richard Yu hat schon anlässlich der Präsentation vor leeren Rängen in Barcelona angekündigt, mit Huawei-Verbündeten ins neue Jahr starten zu wollen mit der App Gallery, einem eigenen mobilen OS und der Zusammenarbeit mit TomTom für eine eigene Karten-App. Nun will sich Huawei auch im Streamingbereich unabhängig machen. Obwohl der ganz grosse Player Spotify aus Schweden und nicht aus den USA stammt, baut Huawei derzeit an seinem eigenen Streamingdienst.

Huawei Music, so der Name des Dienstes, soll als App für Huawei- und Honor-Geräte verfügbar sein. Vielenorts ist er es bereits, auch in Europa, nur leider noch nicht in der Schweiz (siehe Screenshot). Er ist im Übrigen ganz einfach über die altbekannte Musik-App auf Huawei- und Honor-Handys zu finden. In Deutschland beispielsweise ist er für 9.99 Euro monatlich zu haben, per Kreditkarte zahlbar und an die Huawei-ID geknüpft. Natürlich gibt es auch eine kostenfreie Light-Version.

In Sachen Funktionen steht der Dienst seiner Konkurrenz in nichts nach: Playlists erstellen, Songs offline verfügbar machen, Radio hören, und, und, und. Speziell: Mit dem Partymodus kann man den Sound übers Netzwerk an andere, netzwerkfähige Audio-Devices streamen. Auch die Streamingqualität geht derzeit bis 320 Kbit/s und soll noch verdoppelt werden.

Wo es noch etwas happert, ist bei den Künstlern. Zwar sind einige Knaller wie z.B. Iron Maiden, James Blunt oder Bruce Springsteen schon vorhanden, aber mit der Auswahl z.B. von Spotify kann der Dienst noch nicht mithalten. Ebenso bei der Umsetzung von Apps für andere Betriebssysteme. Allerdings lohnt es sich wohl, dies im Auge zu behalten.