Huawei eröffnet weitere Customer Service Center in Linz und Innsbruck

Huawei betont, dass für das Unternehmen die Kundenzufriedenheit an erster Stelle stehe. Dies soll jetzt durch die Zusammenarbeit mit lokal ansässigen Servicedienstleistern in Linz und Innsbruck weiter verstärkt werden. [...]

Bereits im November wurden zwei Huawei Customer Service Center in Salzburg und St. Florian eröffnet. Jetzt folgen zwei weitere in Linz und Innsbruck.

Auch die beiden neuen Huawei Customer Service Center bieten autorisierte Reparaturen für Huawei-Produkte, wie Smartphones, Tablets, PCs und Wearables, direkt vor Ort an. In beiden Huawei Customer Service Centers in Oberösterreich und Tirol sind Ersatzteile für alle gängigen Modelle verfügbar und es gelten die allgemeinen Garantiebedingungen. Der Status einer Reparatur wird sowohl bei Garantiereparaturen als auch bei kostenpflichtigen Aufträgen über den Reparatur-Status-Check für den Kunden über die Huawei-Webseite unter dem Link https://consumer.huawei.com/at/support/ sowie in der Hi Care App einsehbar sein.

„Kompetente und topgeschulte Mitarbeiter stehen allen Kunden für Beratungsgespräche und Fragen zur Verfügung. Ob Reparatur, Ersatzteile oder Beratung – oberste Priorität ist, unseren Kunden bei Bedarf jederzeit zur Seite stehen zu können. Schnell, persönlich und unkompliziert“, versichert Wang Fei, General Manager of Huawei Consumer BG Austria.

Die Adressen der zwei neuen Customer Service Center von Huawei sind: Stelzhamerstraße 8 in 4020 Linz und Museumstraße 28 in 6020 Innsbruck. Die beiden im November eröffneten Centers befinden sich in Michael-Walz-Gasse 24, 5020 Salzburg und Badhöring 49 in 4782 St. Florian. Weitere Infos finden sich auf der Huawei-Website.