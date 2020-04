Huawei P40 und P40 Pro ab sofort erhältlich

Die ersten beiden Flaggschiffe sind ab sofort im österreichischen Handel erhältlich. Das Huawei P40 Pro+ folgt im Sommer 2020. [...]

Am 26. März präsentierte Richard Yu, CEO der Huawei Consumer Business Group, im Zuge einer virtuellen Pressekonferenz die neuen Flaggschiffe1 der Huawei P40-Serie. Bahnbrechende Kamerainnovationen und das innovative Design heben Smartphone-Fotografie erneut auf ein neues Level. Das Huawei P40 Pro und das Huawei P40 sind ab sofort bei Mobilfunkanbietern und im österreichischen Fachhandel erhältlich.

Beide Modelle sind in den Farben Ice White, Black und Silver Frost verfügbar. Die Pro-Version (8GB + 256GB) ist zum unverbindlichen Richtpreis von EUR 999,00 erhältlich. Das Huawei P40 (8GB + 128GB) gibt es zum unverbindlichen Richtpreis von EUR 799,00. Das Huawei P40 Pro+ ist ab Sommer 2020 ebenfalls in Österreich verfügbar.

Neues Zeitalter der Smartphone-Fotografie

Die Huawei P40-Serie überzeugt durch ein fortschrittliches Ultra Vision Leica-Kamerasystem, das in Dreifach-, Vierfach- und Fünffach-Kamera-Konfigurationen erhältlich ist. Die Weiterentwicklung der Leica Quad-Kamera im Huawei P40 Pro ist mit einer noch stärkeren SuperSensing Cine-Kamera und einer 3D-Tiefenerkennungskamera ausgestattet.

Das Huawei P40 Pro+ bietet dem Nutzer zusätzlich ein noch nie dagewesenen SuperZoom Array, mit einem neuen Periskop-Design, das das Licht fünfmal reflektiert und den Lichtweg um 178 Prozent verlängert, um den 10-fach echten optischen Zoom zu unterstützen. Durch einen neuen Multi-Spektrum-Farbtemperatursensor und den AI-AWB-Algorithmus, der die Farbgenauigkeit um 45 Prozent erhöht, werden Hauttöne und Texturen realitätsgetreu wiedergegeben. Gemeinsam mit der Huawei P40-Serie stellt Huawei außerdem den Huawei Golden Snap vor. Diese neue Galerie-Funktion, kreiert mit Hilfe von AI die besten Bilder aus einem bewegten Bild.

In die gesamte Huawei P40-Serie ist ein Kirin 990 5G Chipset integriert, der für beste 5G-Konnektivität mit robuster AI-Leistung und Energieeffizienz garantiert. Außerdem unterstützt die Huawei P40 Serie die Wi-Fi 6 Plus Technologie, die eine Datenübertragung mit bis zu 2.400 Mbps ermöglicht. Die Funktion der Multi-Screen Collaboration überwindet die Barrieren zwischen einem Windows-PC und Android-Gerät. Den Nutzern wird ein nahtloses, geräteübergreifendes Erlebnis geboten, durch das Daten zwischen Smartphone und Windows-PC nahtlos übertragen werden können und sogar mehrere Geräte über einen einzigen Bildschirm gesteuert werden können.

Das fortschrittlichste Ultra Vision Leica-Kamerasystem des Huawei P40 Pro wurde von DXOMARK2 mit der bisher weltweit höchsten Wertung von 128 Punkten bewertet. Diese Rekordwertung ist bisher noch keinem anderen Smartphone gelungen und stellt abermals die zukunftsweisende Pionierarbeit von Huawei im Bereich der Smartphone-Fotografie unter Beweis.



Das Huawei P40 Pro und das Huawei P40 Pro+ sind mit dem Huawei Quad-Curve Overflow Display ausgestattet. Inspiriert von Formen der Natur nimmt das Display an allen vier Seiten eine halbrunde Kante ein, die an eine Wasseroberfläche am Überlaufrand einer Tasse erinnert. Die superschmalen Einfassungen und die stromlinienförmigen runden Ecken sorgen für einen nahezu randlosen Look, der neben seiner Designästhetik auch ergonomischen Halt bietet. Ein verbesserter Fingerabdruck-Scanner, der direkt in das Display integriert ist, ermöglicht eine noch schnellere biometrische Authentifizierung.

Die Huawei P40-Serie ist in zwei verschiedenen Glasoberflächen erhältlich: Die Rückseite des Huawei P40 Pro+ besteht aus einer Nanotechnologie-Keramik, die gebrannt und poliert wurde. Sie vereint zeitlosen Stil mit langer Haltbarkeit. Dieses einzigartige Design ist in weißer und schwarzer Keramik erhältlich.

Lange Akkulaufzeit und erstmalig eSIM

Die OLED-Displays der neuen Huawei P40-Serie bieten atemberaubende Farben und eine brillante Anzeige. Die vom TÜV auf ihre Sicherheit geprüfte und zertifizierte Huawei SuperCharge-Akkutechnologie überzeugt außerdem durch ihre Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Das Huawei P40 Pro+ und das Huawei P40 Pro haben einen 4200 mAh großen Akku. Das Huawei P40 verfügt über einen 3800 mAh Akku. Die High-End-Smartphones der Huawei P40-Serie unterstützen weiters erstmals die eSIM-Technologie für virtuelle SIM-Karten.

Huawei AppGallery und Multipath-Strategie

Die Huawei AppGallery ist der offizielle AppStore für Huawei Smartphones und Tablets und bereits der drittgrößte App-Marktplatz der Welt. Hier laden weltweit über 400 Millionen monatlich aktive Nutzer einfach und sicher Tausende von Apps herunter. Huaweis Ziel ist es, die AppGallery in Zusammenarbeit mit den weltweit innovativsten Entwicklern zu einer zukunftsweisenden, offenen App-Plattform zu machen, welche die Privatsphäre und die Sicherheit aller Benutzer gewährleitet und gleichzeitig ein einzigartiges Anwendererlebnis ermöglicht. Hierfür verfolgt das Unternehmen eine gezielte Strategie über verschiedene Pfade:

Wachsendes Angebot: Über die AppGallery lassen sich beliebte Apps und Spiele schnell und unkompliziert installieren. Ob Microsoft Office, Amazon Shopping oder Top-Games wie Asphalt 9 und Fortnite – die Vielfalt ist groß und wächst täglich. Lokale Experten-Teams arbeiten kontinuierlich daran, dass weitere wichtige Apps für den lokalen wie internationalen Markt in die AppGallery integriert werden. Dank der vierfachen Sicherheitsüberprüfung sind alle Apps in der AppGallery besonders sicher. Quick Apps: Mit den Quick Apps hat Huawei die Idee der App-Nutzung weitergedacht. Die neue Art von Apps benötigt keine Installation auf dem Smartphone mehr, was kostbaren Speicher, wertvolle Systemressourcen und damit auch Energie spart. Updates sind nicht notwendig, die Quick Apps sind automatisch immer auf dem neuesten Stand. Nie war es einfacher und intuitiver, Apps zu nutzen. Die Quick Apps lassen sich im Quick App Center verwalten und auf Wunsch auf den Startbildschirm legen. Phone Clone: Die auf Huawei Smartphones vorinstallierte App überträgt Kontakte, Anruflisten, Daten, Nachrichten, Anwendungen, Videos, Fotos und Einstellungen, einfach und sicher vom alten Smartphone auf die neue Huawei P40-Serie. Direkter Download externer Apps: Auch auf beliebte Apps wie Facebook und WhatsApp sollen Kunden von Huawei nicht verzichten. Über die Huawei AppGallery gelangt man direkt zu den offiziellen Webseiten um den Download und die Installation der beliebten Apps zu starten.

Auch über Drittanbieter-Apps wie zum Beispiel „MoreApps“ werden Nutzer direkt auf die offizielle Webseite externer Anbieter geführt. Dort lässt sich die aktuelle Installationsdatei im gewohnten APK-Format kostenfrei herunterladen, installieren und die App wie gewohnt nutzen. Auf Wunsch können Anwender auch über alternative AppStores von Drittherstellern weitere Apps beziehen.

Gratis Huawei Watch GT 2 sowie 50 GB gratis Huawei Cloud Speicher

Bei allen Bestellungen und Käufen bis 13. April 2020 bekommen Konsumenten eine Huawei Watch GT 2 geschenkt. Allen Huawei P40 und Huawei P40 Pro Nutzern werden außerdem für das erste Jahr 50 GB Huawei Cloud Speicher gratis zu Verfügung gestellt. Mehr Infos und Einzelheiten zur Aktion gibt es hier: