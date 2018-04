Im Kampf gegen IoT-Botnets

Der „State of the Internet“-Sicherheitsbericht von Akamai betont die Relevanz des Informationsaustauschs im Kampf gegen Cyberbedrohungen. [...]

Akamai Technologies hat heute seinen „State of the Internet“-Sicherheitsbericht für das Frühjahr 2018 veröffentlicht. Im Bericht werden Daten von mehr als 14 Billionen DNS-Abfragen aus den Netzwerken von Kommunikationsdiensten weltweit ausgewertet, die zwischen September 2017 und Februar 2018 von Akamai erfasst wurden.

Seit mehr als 19 Jahren nutzt das Unternehmen Nominum, das 2017 von Akamai übernommen wurde, umfassende DNS-Daten, um den Schutz vor komplexen Cyberangriffen, wie Distributed Denial of Service (DDoS), Ransomware, Trojaner und Botnets, zu verbessern. Der Carrier Insight Report von Akamai baut auf die Expertise von Nominum auf und zeigt die Wirksamkeit von DNS-basierter Sicherheit, die mit Daten aus anderen Sicherheitsebenen erweitert wird. Bei diesem mehrschichtigen Sicherheitsansatz kommen verschiedene Sicherheitslösungen zum Einsatz, die zusammen für einen ganzheitlichen Schutz von Unternehmensdaten sorgen.

„Man muss die Angriffe gegen einzelne Systeme als Ganzes sehen, um sich gegen die komplizierte Bedrohungslandschaft von heute wappnen zu können“, so Yuriy Yuzifovich, Director of Data Science, Threat Intelligence bei Akamai. „Die Kommunikation über verschiedene Plattformen hinweg ist wichtig. Wir sind der Meinung, dass Sicherheitsteams mit den durch unseren Service bereitgestellten DNS-Anfragen alle notwendigen Daten an die Hand bekommen, um ein Gesamtbild der Bedrohungslandschaft zu erhalten.“

Mirai-Botnet: Zusammenarbeit in Aktion

Die Zusammenarbeit der Teams von Akamai spielte eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung der Mirai-C&C-Domänen (Command and Control). Das Security Intelligence and Response Team (SIRT) von Akamai verfolgte Mirai von Beginn an mithilfe von Honeypots, um Mirai-Kommunikationen und deren C&C-Server zu erkennen.

Ende Januar 2018 gaben das SIRT von Akamai und die Teams von Nominum eine Liste mit über 500 verdächtigen Mirai-C&C-Domänen heraus. Ziel war es, zu untersuchen, ob diese C&C-Liste durch die Verwendung von DNS-Daten und künstlicher Intelligenz ergänzt und künftige Mirai-Erkennung dadurch vereinfacht werden können. Dank einer mehrstufigen Analyse konnten die Teams von Akamai den Mirai-C&C-Datensatz ergänzen und so eine Verbindung zwischen Mirai-Botnets und den Distributoren der Petya-Ransomware feststellen.

Diese gemeinsam durchgeführte Analyse deutete auf eine Entwicklung von IoT-Botnets hin – von einem einzigen DDoS-Angriff bis hin zu komplexeren Aktivitäten wie Ransomware-Verbreitung und Mining von Kryptowährungen. IoT-Botnets sind schwer zu erkennen, da es nur sehr wenige Gefährdungsindikatoren für die meisten Nutzer gibt. Doch durch die Forschungstätigkeit unterschiedlicher Akamai-Teams gelang es nun, Dutzende neue C&C-Domänen zu finden und zu sperren.

Javascript-Krypto-Miner: ein fragwürdiges Geschäftsmodell

Da Kryptowährung öffentlich immer häufiger eingesetzt wird, können wir einen drastischen Anstieg von Malware im Zusammenhang mit dem Mining von Kryptowährungen sowie der Anzahl der damit infizierten Geräte beobachten.

Akamai stellte zwei verschiedene Geschäftsmodelle für das Mining von Kryptowährungen fest. Das erste Modell nutzt die Prozessorleistung infizierter Geräte für das Mining von Kryptowährungs-Tokens. Das zweite Modell nutzt einen in Webseiten eingebetteten Code, der dafür sorgt, dass ein Gerät, das auf eine bestimmte Webseite zugreift für den Krypto-Miner arbeitet. Akamai führte umfassende Analysen zu diesem zweiten Geschäftsmodell durch, da es eine neue Sicherheitsbedrohung sowohl für Nutzer als auch für Webseitenbesitzer darstellt. Nach Analyse der Krypto-Miner-Domänen konnte Akamai die Kosten bezüglich Rechenleistung und Währungsgewinnen abschätzen. Eine interessante Erkenntnis daraus ist, dass das Mining von Kryptowährungen künftig eine ernstzunehmende Alternative zu Werbeeinnahmen für die Finanzierung von Webseiten darstellen könnte.

Sich ändernde Bedrohungen: Malware und Exploits zu einem neuen Zweck nutzen

Cybersicherheit ist ein dynamisches Feld. Forscher haben herausgefunden, dass Hacker alte Techniken in der aktuellen digitalen Landschaft einsetzen. In den sechs Monaten, in denen Akamai diese Daten gesammelt hat, zeigten einige bekannte Malware-Kampagnen und Exploits wichtige Änderungen bei der Vorgehensweise auf, z.B.: