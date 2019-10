Immer mehr Verbraucher setzen auf Gesundheits-Apps

Von 2016 bis 2018 haben sich die Verbraucherausgaben in der Kategorie Gesundheits- und Fitness-Apps verdreifacht, so die Experten von App Annie. [...]

Heute findet der jährliche World Mental Health Day statt, um ein Bewusstsein für psychische Probleme zu schaffen und gesellschaftliche Stigmata zu überwinden. Denn viele Menschen sehen sich beinahe täglich mentalen Anstrengungen ausgesetzt, die zur Belastung werden und sich negativ auf Körper und Geist auswirken können. Im Zeitalter zunehmender Hektik und Komplexität ist es also umso wichtiger, ein Bewusstsein für die eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu entwickeln und Achtsamkeit zu leben. Wie, und vor allem welche, Apps dabei unterstützen können, zeigen die Daten- und Analyseexperten von App Annie.

Steigende Verbraucherausgaben: Achtsamkeits-Apps sind gefragt

Viele Menschen haben auf die ein oder andere Weise mit mentalen Problemen zu kämpfen. Statistisch gesehen sind in Deutschland sogar 27,8 Prozent der Erwachsenen von einer psychischen Erkrankung betroffen. So ist es auch kaum verwunderlich, dass immer mehr Menschen neben einer professionellen medizinischen Betreuung auch im Alltag Mittel und Wege suchen, um zu Ruhe und Achtsamkeit zu gelangen und somit zu Wellness- und Gesundheits-Apps greifen. Da scheint es nur folgerichtig, dass die Verbraucherausgaben weltweit in eben jener Kategorie im Jahr 2018, verglichen mit 2016, um das Dreifache gestiegen sind. Zu den größten Gewinnern dieses Zuwachses gehören mobile Anwendungen zum Thema Achtsamkeit: Sie belegen im Ranking die Plätze eins und drei. Es gibt also einen großen Bedarf und eine erhöhte Nachfrage an mobilen Anwendungen, die die mentale Gesundheit unterstützen und den Nutzern helfen zu entschleunigen.

Die Top-Apps auf dem Weg zu mentaler Gesundheit

Sowohl weltweit als auch in Deutschland ist Headspace, gemessen an den monatlich aktiven Nutzern (MAU), die beliebteste App für geführte Meditationen und mehr Selbstfürsorge. Die höchste Verweildauer der Nutzer weltweit in der ersten Hälfte 2019 erreichte allerdings Insight Timer, ebenfalls eine Meditations-App. Hier steht den Usern weltweit die größte kostenlose Bibliothek an weltlich und spirituell geführten Meditationen zur Verfügung (über 25.000 im App Store). Auch in Deutschland erfreut sich die App großer Beliebtheit und landet nach Headspace und Calm auf Platz 3. Mithilfe dieser Anwendungen kann jeder zu mehr Ruhe und Gelassenheit im Alltag gelangen – überall und zu jeder Zeit für einen bewussteren Lebensstil.