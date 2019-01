Individuelle Algorithmen machen erfolgreich

Mit maßgeschneiderte Optimierungslösungen will die RISC Software GmbH aus dem Softwarepark Hagenberg Produktion und Logistik revolutionieren. [...]

Optimale Ausnutzung der Ressourcen ist wichtig für Unternehmen, um sich am Markt behaupten zu können. Trotz der immensen marktwirtschaftlichen Relevanz sind praktisch anwendbare Out-of-the-Box-Software-Lösungen im Bereich der Planung rar und hinsichtlich der aktuellen komplexen Anforderungen meist unzureichend. Die RISC Software GmbH entwickelt für ihre Kunden daher individuell auf ihre Anforderungen und Problemstellung abgestimmte Planungssoftware mit mathematischen Optimierungsalgorithmen.

Individuelle Software für Planungsaufgaben

Hohe Produktvielfalt und Komplexität, welche herausfordernde Fertigungsstrukturen erfordern, sowie der rasch voranschreitende technologische Fortschritt durch Industrie 4.0 führen zu komplexen und sich rasch wandelnden Anforderungen unter anderem an die Produktionsplanung. Vorrangig ist es Fertigungsprozesse nachhaltig zu verbessern, Energie- und Ressourcenbedarf stetig zu reduzieren sowie die Termintreue zu erhöhen. Erreicht werden kann dies durch effiziente Planung und Steuerung, wobei durch die Verknüpfung und Weiterentwicklung von Methoden aus Mathematik und Informatik in enger Zusammenarbeit mit Domain-Experten ein erheblicher Mehrwert generiert wird. Dabei wurden bei RISC Software in den letzten Jahren folgende Schwerpunkte gesetzt:

Unter Berücksichtigung verfügbarer Ressourcen werden komplexe Planungsproblemstellungen modelliert.

Strategien zur Lösung von großen Problemstellungen werden entwickelt: Aufgrund komplexer Anforderungen, unter anderem durch enge zeitliche Restriktionen, erfolgt eine Zerlegung in lösbare Teilprobleme und deren Abbildung in ein vernetztes Gesamtmodell.

Es wird ein automatisiertes, (teils) mehrstufiges Planungssystem konzeptioniert, wodurch die Produktionen erheblich effizienter, flexibler und kostensparender gestaltet werden können.

Zur Umsetzung der Optimierungsanforderungen werden entsprechend der Aufgabenstellung sowohl mathematische als auch heuristische Methoden eingesetzt.

Branchenübergreifender Einsatz der RISC Planungssoftware

Nachhaltige Lösungen wurden bereits im Rahmen von Entwicklungsprojekten mit Kunden aus unterschiedlichsten Branchen erstellt und sind erfolgreich im operativen Einsatz. So wird derzeit beispielsweise an einem Algorithmus zur Optimierung von Leimbinder und deren automatischen Lagenbildung gearbeitet. Für einen weiteren Industriepartner wird eine automatische Schnittbildoptimierung unter Echtzeitanforderungen im Rahmen einer automatisierten Sägelinie entwickelt. In einem anderen Projekt bearbeitet die RISC Software GmbH im Zuge einer unternehmensübergreifenden Planung des Güterwagenzulaufs und -abtransports und der Detailplanung der Be- und Entladeprozesse unter Berücksichtigung der einzelnen Arbeitsschritte und der verfügbaren Ressourcen eine kundenindividuelle Lösung zur kollaborativen Optimierung.

Bei diesen Entwicklungen werden neben den RISC-eigenen Optimierungsbibliotheken bei Bedarf auch modernste mathematische Softwarelösungen wie etwa die IBM-ILOG Produktsparte verwendet. Zusätzlich kann auf eine Vielfalt an möglichen Lösungsansätzen, Algorithmen und Werkzeugen zurückgegriffen werden.

Durch die automatisierte integrierte Losgrößen- und Reihenfolgeplanung sowie maschinenbezogene Auftragszuordnungen und deren Rüstvorgänge können Produktionskapazitäten optimal genutzt, Durchsatzmengen gesteigert und sowohl Flexibilität als auch Termintreue erhöht werden. Ein weiterer Schwerpunkt sind Optimierungsaufgabenstellungen direkt an der Produktionsmaschine mittels derer Effizienzsteigerungen im Gesamtprozess erreicht werden. Mit der jeweils auf die individuellen Bedürfnisse maßgeschneiderten Softwarelösung der RISC Software GmbH ist es möglich, rasch und effektiv auf geänderte Marktsituationen zu reagieren und diese als neue Chancen zu nutzen.