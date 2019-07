Information Builders startet Marktoffensive

Seit 1991 ist die Raiffeisen Informatik Consulting GmbH Generalrepräsentant von Information Builders in Österreich. In diesem Geschäftsbereich betreut das Unternehmen zahlreiche namhafte Kunden, bislang vor allem aus dem Bankensektor. [...]

Als Spezialist für Business-Intelligence-, Analytics-, Datenintegrations- und Datenqualitätslösungen ist Information Builders eine bekannte Größe am österreichischen Markt. „In den letzten Monaten haben wir uns strategisch neu ausgerichtet und das Team erweitert. Jetzt wollen wir unser Potential am Markt voll ausschöpfen und unsere Lösungen gezielt mittelständischen und Großunternehmen aller Branchen anbieten“, erklärt DI (FH) Arno Gruber, CEO der Raiffeisen Informatik Consulting GmbH. Gruber ist seit 2017 Geschäftsführer und seit 2018 auch Sprecher der Geschäftsführung der Raiffeisen Informatik Consulting. Er verfolgt mit seinem BI Team einen klaren Wachstums- und Entwicklungskurs, zu dem auch die verstärkte Marktausrichtung des Bereichs Information Builders gehört.

Gesamter Software-Lifecycle in Österreich

Information Builders ist im österreichischen Bankenbereich seit vielen Jahren etabliert und erfolgreich. Bereits mehr als 30.000 Endbenutzer arbeiten mit der WebFOCUS Business Intelligence und Analyseplattform von Information Builders. Raiffeisen Informatik Consulting agiert mit diesem Geschäftsbereich wie ein Softwarehersteller, deckt also den gesamten Software-Lifecycle – Projektconsulting, Planung und Design, Implementierung, 1st- und 2nd- Level-Support – mit dem österreichischen Team ab. „Im Unterschied zu anderen Anbietern, die oft nur eine Vertriebsniederlassung haben, betreuen wir unsere Kunden umfassend direkt in Österreich. Zudem punkten wir mit unserer jahrelangen Erfahrung und dem Know-how unserer Mitarbeiter“, sagt Gruber.

Integriert und skalierbar

WebFOCUS von Information Builders ist eine innovative, integrierte und skalierbare Plattform für das Management von Daten. Die Plattform ermöglicht, Daten und Analysen in anschaulichen Fakten abzubilden und vollständige Transparenz über den Status der Geschäftsprozesse zu erhalten. Mit der WebFOCUS Business Intelligence (BI) und Analyseplattform können Unternehmen ihre Daten innerhalb der gesamten Organisation und darüber hinaus strategischer nutzen. Sie stellt alles zur Verfügung, um ohne Einschränkungen auf Daten zugreifen zu können, um Daten für nachhaltige Geschäftsergebnisse in handlungsrelevante Erkenntnisse umzuwandeln. Mit einfacher Bedienung trägt die Plattform dazu bei, der Gesamtheit aller Informationsnutzer mit vollständiger Daten- und Informationsintegrität gerecht zu werden.

Information Builders startet am Markt durch

