Ingram Micro veranstaltet Cloud Summit 2020 virtuell

Unter dem Titel „Cloud Summit: The Digital Sessions“ veranstaltet Ingram Micro vom 15. bis 19. Juni 2020 die erste globale, virtuelle Konferenz. [...]

Der jährliche Cloud Summit von Ingram Micro hat sich in den vergangenen Jahren als tonangebendes Branchenevent etabliert. Aufgrund der aktuellen Ereignisse wird die Veranstaltung nun erstmals als globales Online-Event ausgerichtet. Führende Köpfe von Ingram Micro Cloud und CloudBlue werden in „The Digital Sessions“ ihre Visionen zur Zukunft des Cloud Business teilen. Die Sessions werden sich auch gezielt mit neuen Möglichkeiten zum erfolgreichen Geschäftswachstum in diesen herausfordernden Zeiten befassen. Die Veranstaltung bietet eine Mischung aus Live-Vorträgen und On-Demand-Sessions, die jederzeit abrufbar sind.

Neben Branchengrößen, die Wege zur Maximierung von Investitionen in Cloud-Technologien und Effizienzsteigerung der Geschäftsabläufe aufzeigen, stellen führende Cloud-Anbieter ihre neuesten Innovationen vor. Im Fokus stehen unter anderem Themen wie IaaS (Infrastructure-as-a-Service), Cloud Security, Hybrid-Multi-Cloud und UCC (Unified Communications & Collaboration), präsentiert von den führenden Herstellern der Branche. „Mit der virtuellen Umsetzung des Events wurde für unsere Partner eine neue Möglichkeit geschaffen, all die interessanten Neuigkeiten der nächsten Monate direkt von uns und unseren Herstellern zu erfahren“, ist auch Dominic Sabaditsch, Head of Cloud bei Ingram Micro Österreich, überzeugt.

More-as-a-Service am Puls der Zeit

„Wir bieten unseren Resellern ein Mehr an Unterstützung und Service, damit sie sich auf das konzentrieren können, worin ihre Expertise liegt: Unternehmen im Einsatz von Technologie zur Lösung ihrer Probleme zu unterstützen“, meint Nimesh Davé, Executive Vice President Global Cloud bei Ingram Micro. „,The Digital Sessions‘ bieten unseren Resellern mehr Inhalte, Ideen und Kontakte, um ihnen dabei zu helfen, der Problemlöser für ihre Kunden zu werden. Das ist es, was Unternehmen jetzt brauchen – und das ist es, was wir bei Ingram Micro bieten: More-as-a-Service.“ Neben Nimesh Davé nehmen auch Tarik Faouzi, Vice President von CloudBlue, und Tim FitzGerald, Vice President Channel von Ingram Micro Cloud, als Hauptredner am Event teil.

Reseller können sich ab sofort hier für die Teilnahme am Online-Event sowie an den On-Demand-Sessions registrieren.

Ingram Micro Cloud gab außerdem bekannt, dass der Cloud Summit 2021 vom 4. bis 6. Mai in Miami Beach, Florida, stattfinden wird.